Mit dem nicht unbedingt erwarteten 27:25 (15:16)-Erfolg beim früheren Landesligisten DHG Ammeloe/Ellewick halten die Blau-Weißen weiterhin Distanz zu den Abstiegsplätzen.

„Das war ein richtig gutes Spiel meiner Mädels. Wir haben endlich wieder ein anderes Gesicht gezeigt“, war Vorwärts Gronaus Trainer sehr zufrieden. Dabei war der Beginn nicht nach seinem Geschmack verlaufen. „Da haben wir die Gastgeber zu einfachen Toren eingeladen. Das hat die DHG auch sehr gut genutzt“, bekannte Braun.

Der Tabellenfünfte führte deshalb durchweg in Durchgang eins (5:2; 10:6; 13:10; 14:13), rettete aber nur noch einen hauchdünnen Vorsprung in die Halbzeit. „Wir haben richtig reagiert. Im Angriff konnten wir gut das umsetzen, was wir uns im Training erarbeitet haben“, war für die Gäste beim Seitenwechsel wieder Land in Sicht.

Die Gronauerinnen ließen nun nicht mehr locker, obwohl sie zunächst noch leicht im Rückstand blieben.

„Unsere Deckung stand herausragend im zweiten Abschnitt. Da haben wir richtig gut agiert. Den Gastgebern fiel immer weniger ein. Gleichzeitig haben wir unser Angriffsspiel konsequent aufgezogen“, berichtete Braun.

Bis zum 23:23 in der 50. Minute blieb dieses Kreisderby offen, ehe sich Vorwärts einen 27:24-Vorsprung verschaffte. Darauf fand die DHG Ammeloe/Ellewick keine Antwort mehr.

„Das war eine richtige Energieleistung. Ich bin vor allem mit unserer Defensivleistung sehr zufrieden, das war sehr stark“, bilanzierte Braun. In der Tat ließen die Gronauer nur neun Gegentore in der zweiten Halbzeit zu. „Grundsätzlich war das ein richtig gutes Spiel unserer Mannschaft, gerade im Vergleich zu den vorherigen Partien.“

Vorwärts: Walfort - Wienandts (7), Ebbert (5), R. Braun (4), Nagelmann (3), Koster (3), Goeters (2), Bruns (1), Hoffstädte (2), Fischer, Kuipers, A. Braun, Brüning, Kolk.