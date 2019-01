Am Samstag empfing die 1. Mannschaft Tabellenführer Südlohn. Schon in den Doppeln ließ der TTC nichts anbrennen und sicherte sich alle drei Partien.

In den folgenden Einzeln legten Borninkhof, Dechering, Kalitzki und Rosing nach. Rövekamp hatte gegen Südlohns Spitzenspieler das Nachsehen, Terbeck hatte sein Pulver bereits am Tag zuvor beim Einsatz in der zweiten Mannschaft verschossen. Diese beiden Einzelverluste taten dem TTC allerdings nicht weh.

Im oberen Paarkreuz gewannen Borninkhof und Rövekamp ihre zweiten Einzel und damit lautete der Endstand 9:2 für Gronau. Diese Top-Leistung führt den TTC in Richtung Mittelfeld der Kreisliga und gibt Rückenwind für die nächsten Spiele.