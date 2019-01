Gronau -

19:5 und 14:3 lauteten in der letzten Saison die Ergebnisse des SV Gronau in den Spielen gegen den VfL Gladbeck in der Wasserball-Nordwestfalenliga. Am Montag waren die Schützlinge von Trainerin Iris Meyer froh, dass sie am Ende die Punkte mit nach Gronau nehmen konnten.