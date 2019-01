„Sport gehört zu meinem Leben einfach dazu“, betont die heute 52-Jährige. „Als Kind habe ich sogar Fußball in einer Mannschaft gemeinsam mit Jungen gespielt, dann Volleyball, war beim Leistungsschwimmen und Wasserball beim SV Olympia Borghorst, bis mich Christian Jüttner 1989 zu den Wasserballerinnen des SV Gronau holte“, schildert sie in Stichpunkten die Stationen.

Und auch wenn sie heute nicht mehr für den SVG startet: Zum Schwimmtraining kommt die Borghorsterin weiterhin regelmäßig nach Gronau.

Gern erinnert sie sich an die erfolgreichen Jahre mit dem Wasserballteam. „Der völlig überraschende Titelgewinn 1993 in Berlin, ebenso die Deutsche Meisterschaft hier in Gronau – das vergisst man nicht.“

Schon in den letzten Jahren ihrer Wasserballkarriere war Petra Stöppler aber parallel als Ausdauersportlerin aktiv. Im Jahr 2002 lief sie in Essen erstmals die 42,2 km eines Marathons. Auch den einen oder anderen Triathlon über die Sprint- oder Olympische Distanz absolvierte sie in diesen Jahren. „Aber alles just for fun“, betont sie.

Nach dem endgültigen Abschied beim Wasserball im Jahr 2007 wurde der Triathlon dann endgültig ihre neue Sportart. „Das war ein wirklicher Einschnitt, denn ich suchte auch nach dem Ausstieg beim Wasserball weiterhin den Wettkampf“, erläutert Stöppler.

„So habe ich mir damals das erste richtige Rennrad gekauft, habe angefangen strukturiert zu trainieren und bin auch gleich über die Mitteldistanz in Bocholt mit 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 20 km Laufen gestartet.“

Ein Jahr später stand sie in Roth bereits bei einer Langdistanz mit 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen am Start. Und das mit großem Erfolg: Sie bewältigte die insgesamt 226 km nicht nur in weniger als 11 Stunden, sondern belegte auch Platz zwei in der Altersklasse W 40 bei den Deutschen Meisterschaften.

Es sollte nicht der einzige große Erfolg bleiben: Europameisterin, Deutsche Meisterin, die zweifache Qualifikation für die Ironman-WM auf Hawaii, die dreimalige Teilnahme bei der Ironman-WM über die Halbdistanz, und natürlich die zahlreichen Siege bei den Triathlonveranstaltungen – die Liste der Erfolge ist lang.

Was macht für Petra Stöppler den Unterschied zwischen Wasserball und Triathlon aus? „Wasserball ist ein Mannschaftssport. Das habe ich sehr gemocht. Außerdem ist er sehr schnell und erfordert auch körperlichen Einsatz. Beim Triathlon kommt es dagegen ganz allein auf einen selbst an. Man ist aber ungebundener, sowohl zeitlich als auch lokal, was das Training, aber ebenso die Planung der Wettkämpfe angeht. Das kam mir mit Familie und Kindern natürlich entgegen“, antwortet sie.

Die ehemaligen Mitspielerinnen aus den Meisterjahren beim Wasserball hat sie weitgehend aus den Augen verloren. Die eine oder andere trifft sie hin und wieder vor allem im Gronauer Hallenbad. Denn während der Hallensaison zieht die Borghorsterin dort beim Schwimmtraining des Schwimmvereins Gronau dienstags und freitags seit eh und je ihre Bahnen. Dann ist die „Einzelkämpferin“ beim Triathlon wieder „Teamplayerin“ und folgt den Trainingsanweisungen von Peter Rabaschus.

Und die emotionalen Höhepunkte ihrer Triathlonkarriere? „Hawaii ist und bleibt das Größte für jeden Triathleten“, lautet die spontane Antwort. „Ich genieße aber auch die Veranstaltungen hier in der Region. In Münster, Steinfurt oder Bocholt – dort kennt man viele Leute an der Strecke und wird entsprechend angefeuert“, ergänzt sie. „Natürlich erinnere ich mich auch gerne an den Ironman in Frankfurt mit der Europameisterschaft oder die Ironman-Weltmeisterschaften über die Halbdistanzen in Kanada und Südafrika.“

Wie soll es weitergehen? „Ich hoffe, dass ich gesund und fit bleibe und den Sport noch lange so weitermachen kann. Im Moment macht mir der Triathlon noch sehr viel Spaß, auch wenn die Zeiten langsamer werden und man in der Gesamtwertung seltener ganz vorne mit dabei ist“, antwortet sie ohne Zögern.

So stehen der Ironman Italy Emilia-Romagna über die Langdistanz im September dieses Jahres und der Ironman 70.3 im polnischen Gdynia über die Halbdistanz im August bereits fest im Kalender. „Mein Mann und ich verbinden die Saison-Highlights immer mit einem Urlaub. Daher suchen wir uns grundsätzlich andere Veranstaltungen aus. Auch das trägt dazu bei, dass ich weiterhin Spaß an den Wettkämpfen habe, zumal ich um den Wettkampf herum sehr gut entspannen kann“, erzählt Petra Stöppler.

Ab Februar folgt sie daher bis zum Ironman im September wieder den Trainingsplänen, die die ehemalige Profi-Triathletin Ute Mückel für sie erstellt. „Maximal 15 Stunden Training in der Woche sind dabei meine Vorgabe. Andere machen wesentlich mehr“, berichtet sie.

Ebenso berücksichtigt Ute Mückel die Trainingstermine beim SVG in Gronau und vor allem auch die Wettkampfpläne hier in der Region bei den Planungen. Eines aber betont Petra Stöppler nochmals: „Es macht keinen Sinn, den Zeiten vergangener Jahre hinterherzujagen. Nur dann bleibt der Spaß erhalten.“