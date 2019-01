Die Dinkelstädter reisten aufgrund von Personalsorgen mit einer kleinen Rotation an, die sich bis zur Halbzeitpause (37:33) in Ahaus teuer verkaufte. Knackpunkt war das dritte Viertel, das die Blau-Weißen mit 12:29 verloren. Das Schlussviertel verbuchten die Vorwärtsler zwar mit 21:11 für sich, doch machte das den desaströsen dritten Spielabschnitt nicht mehr wett.

Zwei Tage später in der heimischen Eilermarkhalle rehabilitierten sich die Gronauer für die Derbypleite. Gegen die vierte Mannschaft des FC Schalke 04 setzten sie sich nach einer packenden Partie mit 67:64 durch.

Dabei lagen die Gastgeber nach sechs Spielminuten mit 2:11 im Hintertreffen. Dann fanden auch die Gronauer zu ihrem Spiel und kämpften sich zum Ende auf 13:15 heran. Im zweiten Spielabschnitt waren erneut die Gäste obenauf. Nach 13 Spielminuten stand es 13:23. Vorwärts blies jedoch zur Aufholjagd und drehte den Rückstand zur Halbzeitpause in eine 34:31-Führung.

Danach bestimmten die Hausherren die Partie, ihre gute Defensive war Grundlage für das 18:14 im dritten Viertel, wodurch sie ihren Vorsprung auf sieben Punkte ausbauten (52:45).

Im finalen Spielviertel schmolz der Vorsprung der Gronauer aufgrund fehlender Durchschlagskraft in der Offensive auf zwei Punkte (58:56, 35. Spielminute). Die hochdramatische Schlussphase war eingeläutet, in der die Vorwärtsler immer hauchdünn die Führung behielten. In den letzten beiden Spielminuten versagten den Dinkelstädtern an der Freiwurflinie die Nerven, sieben Versuche von der „Wohltätigkeitslinie“ in Serie blieben ungenutzt.

Die Defense der Gastgeber rettete Vorwärts jedoch die Punkte. Beim Stand von 66:64 und Schalker Ballbesitz mit noch wenigen Sekunden auf der Uhr erzwangen sie einen Ballverlust, durch das anschließende technische Foul der Schalker war der Heimerfolg der Gronauer unter Dach und Fach.

„Wir haben es in der Schlussphase durch die vergebenen Freiwürfe noch unnötig spannend gemacht, defensiv haben wir überzeugt“, resümierte Co-Spielertrainer Robert Vukoje.

Am Sonntag kommt es für den Tabellensechsten zum Duell mit dem direkten Tabellennachbarn aus Bulmke. Das Spiel findet um 17 Uhr in der Eilermarkhalle statt.

Vorwärts: Jan Bartels, Daniel Könemann, Alexander Lizenberger, Anton Lizenberger, Erwin Lüch, Arturs Nikitins, Nick Rein, Tristan Rinke-Senft, Robert Vukoje.