Rückrunde als Reifeprüfung

Anders als in der Kreisliga A etwa spielten sie in der Bezirksliga 11 keine Englischen Wochen. Und deswegen startet das neue Fußball-Jahr dort auch schon am 17. Februar. Am Wolbertshof schnuppern sie – theoretisch jedenfalls – sogar noch an der Meisterschale. Zumindest freuen sich die Grün-Weißen auf die letzten 13 Spiele der Saison 2018/19, um sich mit den Top-Teams zu messen. Und Trainer Dirk Bültbrun darf ebenfalls aufatmen: Eine besonders unliebsame Serie ist endlich gerissen.

Zahlenspiele

Vorwärts Epe überwinterte auf Platz drei. Auf Verfolger TuS Haltern 2 beträgt der Vorsprung schon drei Punkte. Genauso, wie die Grün-Weißen drei Zähler hinter Eintracht Coesfeld liegen, vier hinter Spitzenreiter Rot-Weiß Deuten. Insgesamt ist das zwar eine deutlich bessere Platzierung und Punktausbeute als in der vergangenen Winterpause (Platz sechs, 28 Punkte). Dirk Bültbrun aber warnte schon vor dem Jahreswechsel vor zu viel Euphorie: „Wir haben stets in den Hinserien überzeugt, in den Rückrunden aus diversen Gründen weniger. Das soll besser werden“, gibt der Coach die Marschroute für die nächsten Meisterschaftsspiele vor.

Mit 47 erzielten Treffern stellt Grün-Weiß wieder einmal eines der torgefährlichsten Teams der Liga. Nur das erwähnte Führungsduo ist besser. Im Defensivbereich ist mit 26 Gegentreffer aber sicher noch Luft nach oben. Am Wolbertshof hielt sich Vorwärts fast schadlos. Lediglich gegen Eintracht Coesfeld verlor die Bültbrun-Elf drei Minuten vor dem Abpfiff etwas unglücklich 2:3. Dafür ist auswärts mittlerweile eine absolut positive Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen. Immerhin sechs von neun Partien gewann Epe.

Serientäter

Für den Vorwärts-Trainer selbst riss am 2. Dezember letzten Jahres eine Serie – endlich! Denn fünf Mal in Folge hatte Vorwärts unter Bültbrun kein Punktspiel-Derby gewinnen können. „Das zählt –und nicht ein Sieg bei der Stadtmeisterschaft“, tat das 2:0 beim FC Epe nicht nur für Dirk Bültbrun „richtig gut“. Apropos Ortsvergleich: Gestartet waren die Grünen in die Saison 2018/19 mit einem 2:2 zu Hause gegen die Blauen. Danach ließen sie allerdings sieben Siege folgen, blieben somit gleich zum Auftakt acht Partien ohne Niederlage. Erst am 7. Oktober erwischte es Vorwärts beim TuS Gahlen (1:3). Danach spielte Epe – was die Resultate betrifft – nicht mehr ganz so konstant.

Pünktlich zum Rückrundenstart und eben in den letzten zwei Matches 2018 holte die Bültbrun-Elf aber nochmals sechs Punkte und blieb ohne Gegentor. Und noch etwas ist auffällig: In 13 von 17 Begegnungen wurden die Fans richtig gut unterhalten, fielen mindestens vier, oft sogar noch mehr Tore. Gleich fünf Mal hieß der Endstand 3:2, vier Mal für die Grün-Weißen, ein Mal für den Gegner. Übrigens: Eine torlose Nullnummer präsentierte Vorwärts den eigenen Fans bisher 2018/19 noch gar nicht.

Personalfragen

„Junge Spieler mit Vorwärts-DNA in die Mannschaft zu integrieren“ – das sei laut Bültbrun das primäre Ziel. Und genau dies gelingt dem Bezirksligisten auffällig gut. Luca Laufer ist das beste Beispiel. Dem Youngster glückten gleich elf und damit die meisten Eper Tore. Das ist eines mehr als Umut Berke schoss, der wiederum zweifelsohne – zudem mit vielen Assists – zu den auffälligsten Vorwärts-Akteuren zählte.

Zwei andere Jungspunde liegen in einem anderen Ranking vorne: Jan Beverborg und Ferdinand Lepping verpassten noch kein Pflichtspiel für Vorwärts. Auch das beweist, dass das Vorwärts-Gen mehr und mehr im Team verpflanzt ist. Neuzugang Saffet Semer, als Auswärtiger fast schon eine Ausnahmeerscheinung, erfüllte im Offensivbereich die Erwartungen. In jeder zweiten seiner 14 Partien traf er auch ins gegnerische Tor.

WN-Prognose

Wie gut die Mannschaft mittlerweile funktionieren kann, bewies das Team selbst direkt vor der Winterpause. Beim 5:0 gegen Spielvereinigung Vredens U23 so gut, dass sie – personell aus dem letzten Loch pfeifend – damit sogar den eigenen Trainer überraschte. „Dass die Jungs dann noch so einen Sieg raushauen, überragend“, klatsche Bültbrun damals beeindruckt Beifall.

Gemessen am (jungen) Personal und den gezeigten Leistungen ist Rang drei nicht nur eine gute, sondern sehr gute Platzierung. Und zugleich eine echte Herausforderung. Nun muss Vorwärts Epe nämlich beweisen, ob der nächste Schritt gelingt, die bisherigen Ergebnisse bestätigt werden. Eine Reifeprüfung eben. Bültbruns beste persönliche Platzierung war 2016/17 Rang vier. Der ist auch 2018/19 absolut möglich. Vielleicht ja etwas mehr. Vorwärts Epe hat dazugelernt und landet definitiv unter den Top 5.