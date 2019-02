Vorwärts Gronau ärgert Spitzenreiter TuS Recke

Trotzdem tat das 21:22 gegen den TuS Recke richtig weh. Nur zu gerne hätten die Blau-Weißen diesen Bonuspunkt gegen den Spitzenreiter mitgenommen.

Die Mannschaft von Trainer Johannes Braun war dicht dran an der Überraschung, verpasste es aber, sich für ihren aufopferungsvollen Kampf zu belohnen. Bei allem Ehrgeiz waren es letztlich zu viele leichte Ballverluste, Fangfehler und Fehlpässe, die der Belohnung im Weg standen. Ärgerlich.

„Wir haben im Prinzip ein richtig gutes Spiel gemacht – eigentlich“, lobte Braun. „Das war gegen den Tabellenführer. Und wir hatten sogar die Chance zu gewinnen.“

Nach zunächst ausgeglichenem Verlauf (4:4, 4:7, 8:8, 9:12, 11:12) setzte sich Recke vor dem Seitenwechsel noch auf 14:11 ab. Das entsprach nicht dem Spielverlauf: „Wieder einmal lassen wir zu viele Chancen liegen, die wir uns gut herausgespielt haben“, haderte Braun.

Vorwärts Gronau ärgert Spitzenreiter Recke 1/28 In der Frauen-Bezirksliga mussten sich die Handballerinnen von Vorwärts Gronau nur mit 21:22 Spitzenreiter TuS Recke geschlagen geben. Foto: Stefan Hoof

In der Frauen-Bezirksliga mussten sich die Handballerinnen von Vorwärts Gronau nur mit 21:22 Spitzenreiter TuS Recke geschlagen geben. Foto: Stefan Hoof

In der Frauen-Bezirksliga mussten sich die Handballerinnen von Vorwärts Gronau nur mit 21:22 Spitzenreiter TuS Recke geschlagen geben. Foto: Stefan Hoof

In der Frauen-Bezirksliga mussten sich die Handballerinnen von Vorwärts Gronau nur mit 21:22 Spitzenreiter TuS Recke geschlagen geben. Foto: Stefan Hoof

In der Frauen-Bezirksliga mussten sich die Handballerinnen von Vorwärts Gronau nur mit 21:22 Spitzenreiter TuS Recke geschlagen geben. Foto: Stefan Hoof

In der Frauen-Bezirksliga mussten sich die Handballerinnen von Vorwärts Gronau nur mit 21:22 Spitzenreiter TuS Recke geschlagen geben. Foto: Stefan Hoof

In der Frauen-Bezirksliga mussten sich die Handballerinnen von Vorwärts Gronau nur mit 21:22 Spitzenreiter TuS Recke geschlagen geben. Foto: Stefan Hoof

In der Frauen-Bezirksliga mussten sich die Handballerinnen von Vorwärts Gronau nur mit 21:22 Spitzenreiter TuS Recke geschlagen geben. Foto: Stefan Hoof

In der Frauen-Bezirksliga mussten sich die Handballerinnen von Vorwärts Gronau nur mit 21:22 Spitzenreiter TuS Recke geschlagen geben. Foto: Stefan Hoof

In der Frauen-Bezirksliga mussten sich die Handballerinnen von Vorwärts Gronau nur mit 21:22 Spitzenreiter TuS Recke geschlagen geben. Foto: Stefan Hoof

In der Frauen-Bezirksliga mussten sich die Handballerinnen von Vorwärts Gronau nur mit 21:22 Spitzenreiter TuS Recke geschlagen geben. Foto: Stefan Hoof

In der Frauen-Bezirksliga mussten sich die Handballerinnen von Vorwärts Gronau nur mit 21:22 Spitzenreiter TuS Recke geschlagen geben. Foto: Stefan Hoof

In der Frauen-Bezirksliga mussten sich die Handballerinnen von Vorwärts Gronau nur mit 21:22 Spitzenreiter TuS Recke geschlagen geben. Foto: Stefan Hoof

In der Frauen-Bezirksliga mussten sich die Handballerinnen von Vorwärts Gronau nur mit 21:22 Spitzenreiter TuS Recke geschlagen geben. Foto: Stefan Hoof

In der Frauen-Bezirksliga mussten sich die Handballerinnen von Vorwärts Gronau nur mit 21:22 Spitzenreiter TuS Recke geschlagen geben. Foto: Stefan Hoof

In der Frauen-Bezirksliga mussten sich die Handballerinnen von Vorwärts Gronau nur mit 21:22 Spitzenreiter TuS Recke geschlagen geben. Foto: Stefan Hoof

In der Frauen-Bezirksliga mussten sich die Handballerinnen von Vorwärts Gronau nur mit 21:22 Spitzenreiter TuS Recke geschlagen geben. Foto: Stefan Hoof

In der Frauen-Bezirksliga mussten sich die Handballerinnen von Vorwärts Gronau nur mit 21:22 Spitzenreiter TuS Recke geschlagen geben. Foto: Stefan Hoof

In der Frauen-Bezirksliga mussten sich die Handballerinnen von Vorwärts Gronau nur mit 21:22 Spitzenreiter TuS Recke geschlagen geben. Foto: Stefan Hoof

In der Frauen-Bezirksliga mussten sich die Handballerinnen von Vorwärts Gronau nur mit 21:22 Spitzenreiter TuS Recke geschlagen geben. Foto: Stefan Hoof

In der Frauen-Bezirksliga mussten sich die Handballerinnen von Vorwärts Gronau nur mit 21:22 Spitzenreiter TuS Recke geschlagen geben. Foto: Stefan Hoof

In der Frauen-Bezirksliga mussten sich die Handballerinnen von Vorwärts Gronau nur mit 21:22 Spitzenreiter TuS Recke geschlagen geben. Foto: Stefan Hoof

In der Frauen-Bezirksliga mussten sich die Handballerinnen von Vorwärts Gronau nur mit 21:22 Spitzenreiter TuS Recke geschlagen geben. Foto: Stefan Hoof

In der Frauen-Bezirksliga mussten sich die Handballerinnen von Vorwärts Gronau nur mit 21:22 Spitzenreiter TuS Recke geschlagen geben. Foto: Stefan Hoof

In der Frauen-Bezirksliga mussten sich die Handballerinnen von Vorwärts Gronau nur mit 21:22 Spitzenreiter TuS Recke geschlagen geben. Foto: Stefan Hoof

In der Frauen-Bezirksliga mussten sich die Handballerinnen von Vorwärts Gronau nur mit 21:22 Spitzenreiter TuS Recke geschlagen geben. Foto: Stefan Hoof

In der Frauen-Bezirksliga mussten sich die Handballerinnen von Vorwärts Gronau nur mit 21:22 Spitzenreiter TuS Recke geschlagen geben. Foto: Stefan Hoof

In der Frauen-Bezirksliga mussten sich die Handballerinnen von Vorwärts Gronau nur mit 21:22 Spitzenreiter TuS Recke geschlagen geben. Foto: Stefan Hoof

Wie schon zweimal zuvor machten die Gastgeberinnen diesen Drei-Tore-Rückstand erneut wett. Besser noch: aus dem 11:14 wurde binnen sieben Minuten ein 15:14-Vorsprung. „Immer weiter, immer weiter, wir haben nicht aufgegeben“, freute sich Braun.

Die Blau-Weißen boten dem Klassenprimus mutig die Stirn. Jetzt spürte jeder in der Sporthalle in Epe, dass die Überraschung möglich war. Der TuS Recke geriet in Schwierigkeiten, geriet gegen die junge Gronauer Mannschaft mit 16:17 und 17:18 in Rückstand. Großen Anteil daran hatte auch Vorwärts-Keeperin Theresa Walfort, die eine glänzende Vorstellung zeigte und selbst vom Siebenmeterpunkt kaum zu bezwingen war.

Doch in den letzten Minuten haperte es bei Vorwärts wieder zu sehr an der Chancenverwertung. Mehrere Aktionen waren schlecht vorbereitet oder die Würfe zu ungenau, während Reckes Jasmine Rosemann, siebenfache Torschützin, ihr Team zum 21:19 und 22:20 in Führung hielt. Ausgerechnet in dieser Phase vergaben die Gastgeberinnen auch zwei weitere Strafwürfe (vier insgesamt). Der Klassenbeste wäre zu packen gewesen. Das stimmt zuversichtlich.

Vorwärts : Walfort, Krönke – Goeters 2, Wienandts 1, Nagelmann 4, Baumann 2, Kuipers, Bruns, Hoffstaedte 2, A. Braun, Brüning, Koster 2, Kolk 2, Ebbert 6/4.