Gronauer Kantersieg gegen das Schlusslicht

Mit 36:17 setzte sich die Mannschaft von Trainer Adam Fischer im zweiten Saisonvergleich durch. Das ist auf diesem Niveau schon eine Rarität, dass eine Mannschaft mehr als doppelt so viele Tore wie der Gegner wirft. „Ich finde es gut, dass wir uns für das Hinspiel so deutlich revanchieren konnten. Damit ist diese Geschichte raus aus den Köpfen“, lobte Fischer.

Dabei hielten die Gäste aus Ostwestfalen in den ersten Minuten in der Halle in Epe durchaus mit. Bis zum 8:8 (12. Min.) gestaltete das Schlusslicht die Partie ausgeglichen. Doch dann brach die Reserve des Verbandsligisten total ein, erzielte in den restlichen 48 Minuten noch lediglich neun Treffer. In dieser Verfassung und personellen Konstellation hat die Spvg Steinhagen 2 in dieser Liga keine Chance zu bestehen.

Vorwärts hingegen gab bis zum Seitenwechsel Vollgas. Tor um Tor erhöhten die Fischer-Schützlinge das Ergebnis, der 18:11-Vorsprung zur Pause konnte sich sehen lassen.

Vorwärts Gronau feiert Kantersieg gegen Steinhagen 1/30 In der Landesliga feierte Vorwärts Gronau einen 36:17-Kantersieg gegen Schlusslicht Spvg Steinhagen 2. Foto: Stefan Hoof

Damit war eine Vorentscheidung gefallen, es dauert auch gar nicht allzu lange, bis Vorwärts mit zehn Toren Vorsprung vorne lag (23:13 / 38. Min.). Wer jedoch gedacht hatte, Vorwärts würde die magische 40-Tore-Grenze knacken, sah sich getäuscht. Besonders in der letzten Viertelstunde fehlte die nötige Konzentration im Abschluss, sonst wären es locker weit über 40 Tore geworden.

Obwohl der Torwart bei dieser Konstellation nicht zum Matchwinner avancieren konnte, wird Christoph Hockenbrink diese Partie in bester Erinnerung bleiben. Gronaus Keeper, der erst seit dieser Spielzeit für Vorwärts aufläuft, parierte mehrfach glänzend und schaffte das Kunststück, keinen einzigen Siebenmeter zu kassieren. Dreimal versuchte Steinhagen sein Glück, drei verschiedene Schützen, aber keiner brachte den Ball an Hockenbrink vorbei.

Sebastian Klaas, leicht am Knie angeschlagen, rückte erst in der Schlussphase zwischen die Pfosten. „Das ist gut, jemanden wie Christoph in der Hinterhand zu haben, der dann so zündet“, bemerkte Gronaus Coach. „Er hat gezeigt, dass wir zwei starke Torhüter haben.“

Adam Fischer freute sich aber nicht nur über den Kantersieg, sondern auch über die breite Torverteilung. Und über die Abwehr: „Die war heute unser Prunkstück“, erklärte Fischer.

Als neunfacher Torschütze ragte zudem Fabian Moss ein wenig heraus: „Er hat durch viel Bewegung die Steinhagener Abwehr gut durchein­ander gebracht“, merkte Fischer anerkennend an.

Vorwärts Gronau : Klaas, Hockenbrink – M. Schmidt 2, Moss 9, Visschedyk 5, J. Stienemann 5, Kabasi 1, Boeing 2, L. Schmidt 5, Hofstedde 1, Walter 1/1, Nagelmann 5, Woltering.

► Nächsten Sonntag spielt Vorwärts um 18 Uhr beim Tabellensiebten TV Werther.