Vorwärts Gronaus A-Jugend völlig von der Rolle

Die wA wurde gegen die JSG Tecklenburg zweimal arg gebeutelt. Zur Halbzeit mit 16:14 in Führung liegend, ging Vorwärts zuversichtlich in die zweite Spielhälfte gegen die JSG, die vor allem in der Abwehr dominanter spielte. Aber die Gronauerinnen setzten sich trotzdem immer wieder gut in Szene. In der Schlussviertelstunde verletzte sich Torfrau Emma Walfort am Fuß und musste ins Krankenhaus gefahren werden. Dass in der Schlusssekunde der Siegtreffer für die Gäste fiel, war besonders bitter.

Die mC siegte 38:18 (16:9) gegen den SuS Neuenkirchen und zeigte sich während des gesamten Spiels gut aufgelegt. Die Vorgabe, das Spieltempo insgesamt deutlich zu steigern, wurde gut umgesetzt und zeigte Wirkung. Die in der Abwehr erkämpften Bälle wurden schnell nach vorne getragen, so konnten viele leichte Treffer erzielt werden.

Die mB unterlag gegen Sparta Münster mit 29:33 (15:17). Dabei war durchaus mehr möglich. Doch unnötige Abspielfehler und vergebene Torchancen machten es dem Gegner zu leicht.

Arminia Ochtrups A-Jugend siegt in Gronau 1/70 In der A-Jugend Bezirksliga feierte Arminia Ochtrup einen klaren Sieg in Gronau und strebt der Meisterschaft entgegen. Foto: aho

Die mA traf auf Tabellenführer Armina Ochtrup. Zunächst zeigte sich Vorwärts hoch motiviert und ging direkt in Führung. Jedoch vergab das Team weitere sehr gute Möglichkeiten, zur Pause hätte Vorwärts deutlicher als 11:8 führen müssen. Was in der Halbzeit passierte, bleibt unerklärlich. Völlig konzeptlos und ohne Einstellung war die Führung nach drei Minuten schon verspielt. Och­trup glich zum 12:12 aus. Zweimal gelangen den Gästen dann jeweils vier Treffer in Folge, was zur Entscheidung führte. Mit 19:26 ging das Spiel verloren. Eine ganz bittere Niederlage.