Die beiden zuvor geplanten Begegnungen gegen Burgsteinfurt und zuletzt FSV Och­trup mussten abgesagt werden. So hofft Trainer Markus Banken, dass nun gespielt werden kann.

„Endlich nach drei Wochen Vorbereitung der erste Test. Der SuS Stadtlohn hat bereits einige Tests gespielt, steht daher schon im Saft. Unsere Vorbereitung war mit Spielabsagen gespickt. Oftmals mussten alternative Trainingseinheiten wie in der Soccerhalle her. Für uns ist es ein wichtiger Test, um zu sehen, wo wir stehen. Zeit für großartige Experimente ist nicht mehr. In 12 Tagen geht es los“, erklärt Banken.

Die Stimmung in der Mannschaft sei top, die Trainingsbeteiligung super. „Alle brennen auf das erste Punktspiel“, versichert Banken.

Verletzt ist nach wie vor Jannik Holtmann der sich beim eigenen Hallenturnier verletzt hat.

Für Samstag ist zudem ein Mini-Turnier in den Bülten mit dem FC Oeding, RW Nienborg und Gastgeber FC Epe geplant. -sh-