Bei den Deutschen Meisterschaften der U 20 über die 1500 Meter kam Pauline Meyer 2018 sowohl in der Halle als auch im Stadion in Rostock als Zweite ins Ziel.

Mit ihren am 27. April 2018 in Memphis erzielten 4:30:50 Min. über diese Strecke wird die Läuferin vom TV Westfalia Epe jetzt in der Jahresbestenliste des DLV auf Platz sieben geführt.

Ihre Schwester Fabiane landete mit ihren 4:46:98 Min. für die 1500 m vom 13. Mai in Ahlen auf Platz 32 in der Altersklasse U 18.

Franziska Dinkelborg wird mit ihren 2:15:36 Min. über 800 m vom 30. Juni in Rheine auf Platz 30 in der U 18 geführt.