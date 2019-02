Zum Wiederbeginn steht gleich ein Schlüsselspiel an. Mit einem Sieg beim Schlusslicht BSV Brochterbeck könnten sich die Blau-Schwarzen etwas Luft verschaffen. Aber auf drei Punkte spekuliert natürlich auch der gastgebende BSV, der im Erfolgsfall die rote Laterne abgeben würde.

„Wir werden uns bestmöglich vorbereiten“, erklärte Trainerin Britta Röwer , als sie ihr Team zum Trainingsaufgalopp im Januar auf den Platz bat – bei Schnee und Eis. Das kam Röwer bekannt vor. „Als ich vor vielen Jahren bei Arminia meine erste Trainerstelle in Gronau übernommen habe, waren die Plätze auch mit Schnee bedeckt.“

Das hinderte Fortunas Fußballerinnen jetzt aber nicht, die Vorbereitungen in Angriff zu nehmen. Außerdem standen auch besonders intensive Einheiten im Trockenen an – zum Beispiel Tabata-Training beim TV Gronau.

„Denn den Klassenerhalt können wir nur über Fitness erreichen. Daran müssen wir arbeiten“, betont Röwer. Genau daran haperte es in der Hinrunde bisweilen beim Aufsteiger. In der Schlussphase, wenn die Kräfte schwanden, ging so mancher Punkt verloren. Wie auch im letzten Spiel vor dem Jahreswechsel, als eine 2:0-Führung gegen die SG Telgte verspielt und die Punkte noch geteilt wurden. Oder zuvor beim Last-Minute-K.o. gegen Arminia Ibbenbüren (1:2). Ärgerliche Punktverluste gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf.

„Wir wollen uns konditionell, aber natürlich auch fußballerisch weiter verbessern“, betont Röwer, die im zweiten Saisonabschnitt weiter gemeinsam mit Ingo Nagel für die Mannschaft verantwortlich zeichnet. Mit dem Klassenerhalt möchten sich Röwer und Nagel beim Saisonfinale am 26. Mai würdig verabschieden. „Länger wird unser Engagement nicht dauern“, erklärt Röwer, die sich erst vor ein paar Wochen festgelegt hatte, als Interimstrainerin auch für den zweiten Saisonteil zur Verfügung zu stehen.

„Die Mannschaft hat Potenzial. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Wir haben als Aufsteiger in der Hinrunde gezeigt, dass wir mithalten können“, betont Röwer. Dabei denkt sie nicht nur an die Punkteteilung beim Tabellenzweiten Union Wessum.

Fortuna Gronau nimmt nach 15 Spieltagen mit 14 Punkten Rang elf ein, hat aber erst 13 Spiele ausgetragen. Nachzuholen sind die Partien beim drei Punkte zurückliegenden Schlusslicht in Brochterbeck (1. März; 19.30 Uhr) und beim Tabellensechsten Concordia Flaesheim (dieses Spiel ist noch nicht terminiert).

► Fortuna Gronau bestreitet am Sonntag um 11 Uhr (Laubstiege) ein weiteres Testspiel gegen den niedersächsischen Oberligisten SV Suddendorf-Samern.