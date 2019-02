Die Spielberechtigung für Koray Arslan war erst am Dienstag in Ahaus eingetroffen, abends in Gescher durfte er gleich mitspielen.

Arslan (24) war bereits in der Bezirksliga bei Vorwärts Epe und danach in der Landesliga bei der DJK Coesfeld am Ball. In der Hinserie dieser Spielzeit spielte er in Glanerbrug.

„Ich hatte schon im vergangenen Sommer Kontakt zu Koray, damals ist der Wechsel nicht zustande gekommen“, erklärte Eintracht-Trainer Jens Niehues. Seinen Neuzugang sieht er im Mittelfeld auf verschiedenen Positionen einsetzbar.