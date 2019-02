Schwere Aufgabe für ein junges Team

Bei der DJK Wacker Mecklenbeck 2 geht es nicht nur schon wieder um Punkte. Nein, für die Elf von Wolfgang Meyer startet dann auch die Mission Klassenerhalt. Und die könnte am Ende eine ziemlich enge Angelegenheit werden.

Zahlenspiele

Exakt einen Platz und einen Punkt über dem Strich überwinterten Vorwärts Epes Frauen auf Rang elf. Ab Platz zwölf bis hinunter auf 16 steigen nämlich gleich fünf Teams ab. Die Grün-Weißen haben zwölf Punkte gesammelt. Mit Westfalia Hopsten (11) und Germania Hauenhorst 2 (10) lauern aber zwei Rivalen direkt hinter Epe . Und auch Borussia Emsdetten 2 (8) wird die Flinte noch nicht ins Korn geworfen haben. Epes Problem: Der Kontakt zu den vorderen Plätzen, etwa auf den Zehnten RW Alverskirchen mit 16 Punkten, ist bereits ein Stück abgerissen. Mit 21 erzielten Treffern zählt die Mannschaft vom Wolbertshof zwar zu den treffsichersten aus der Abstiegsregion. Die Defensive wackelt allerdings. 55 Gegentore bedeuten die schwächste Abwehrreihe in der Bezirksliga . Gemeinsam mit dem VfL Wolbeck ist Epe das einzige von 15 Teams in der Liga (Marl hat zurückgezogen), das nicht ein einziges Mal unentschieden spielte. Vier Siegen stehen zehn Niederlagen gegenüber. Drei Erfolge holte Grün-Weiß dabei am heimischen Wolbertshof. Beim Achten 1. FC Gievenbeck (1:0) glückte der bisher einzige Dreier in der Fremde.

Serientäter

Der Start in die Saison 2018/19 hätte nicht schlechter laufen können für Epes Fußballerinnen. Gleich die ersten drei Partien gingen verloren. Zu Hause kassierte Vorwärts prompt seine bis dato höchsten Pleiten. Denn 0:8 hieß es am ersten Spieltag gegen Wacker Mecklenbeck. Im zweiten Match am Wolbertshof kam es noch schlimmer: Wolfgang Meyers Elf ging gegen den Fünften GW Amelsbüren mit 0:11 unter. Dem Coach blieb nichts anderes übrig, als seine Schützlinge wachzurütteln: „Ich weiß gar nicht, was ich mehr bin: wütend oder enttäuscht“, kommentierte er damals die deftige Packung. „Wenn nicht jede Spielerin bei sich und ihrer Einstellung anfängt und ihren eigenen Einsatz hinterfragt, wird es ganz schwer für uns in der Bezirksliga.“ Und tatsächlich: Es folgten mit 1:0 in Gievenbeck und 2:1 gegen Nordwalde prompt zwei Siege. Zwei Erfolge hintereinander: Das schaffte Grün-Weiß kein weiteres Mal in dieser Spielzeit. Der höchste Erfolg glückte beim 7:4 gegen Borussia Emsdettens Reserve, als Vorwärts in der Schlussphase einen 2:4-Rückstand noch drehte.

Personalfragen

Mit Indra Przybyla , Lisa Huwe und Jill Wiedermann hat ein grün-weißes Trio keine der bisherigen 14 Partien in der Bezirksliga verpasst. Przybyla sogar keine einzige Spielminute. Sie ist zudem mit sechs Toren erfolgreichste Schützin der Eperanerinnen. Wiedermann schlug fünf Mal zu. Die 21 erzielten Treffer verteilen sich auf insgesamt sieben Akteurinnen. Mascha Fuchs und Charlyn Täuber folgen mit je drei Toren. Wolfgang Meyer setzte bis zur Winterpause dabei insgesamt 24 Spielerinnen ein. Spielertrainerin Yanina Täuber setzte derweil ihren Plan um. Sie wollte aktiv kürzertreten, stand deswegen auch nur in zwei Matches über 90 Minuten auf dem Feld.

WN-Prognose

„Die Mannschaft ist jung, intakt und lernwillig.“ Wolfgang Meyer übernahm im vergangenen Sommer zuversichtlich das Traineramt der Fußballerinnen vom Wolbertshof. Das Team habe Potenzial, so seine Einschätzung damals. Das trifft zu. Tatsächlich tut sich Vorwärts Epe aber ebenso schwer, Konstanz in die Angelegenheit zu bringen. Ob der Klassenverbleib gelingt, entscheidet sich vor allem in den Matches gegen die direkten Konkurrenten. Hier muss Grün-Weiß zwingend punkten. Dass Epe den Anschluss zu den vorderen Plätzen noch einmal herstellen kann, ist weniger realistisch. Wichtig ist zudem, dass sich Indra Przybyla und Jill Wiedermann nicht verletzen. Sie sind offensiv Garanten für die nötigen Tore. Es wird schwer, aber: Vorwärts Epe schafft bei einer optimalen Rückrunde den Klassenerhalt.