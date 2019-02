Zwar war mit den Coesfeldern der aktuelle Tabellenführer der Nordwestfalenliga im Gronauer Hallenbad zu Gast (auch im Pokalspiel stand der Sieg für den SVG zumindest zeitweise auf des Messers Schneide), die 6:11-Niederlage war dann aber doch für den Tabellenzweiten eine herbe Enttäuschung.

„Nur im ersten Viertel haben wir das Besprochene noch gut umgesetzt“, so Iris Meyer . Mit einem 2:2 ging es daher auch in die erste Pause. „Dann aber war sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff der Wurm drin.“ Auf 6:2 zogen die Gäste im zweiten Viertel davon.

Die Viertel drei (2:3) und vier (2:2) verliefen zwar wieder ausgeglichener, den Rückstand verkürzen konnten die Gastgeber aber nicht mehr. „Wir haben einfach nicht mehr eng gedeckt, die vorhandenen Chancen nicht genutzt und am Ende traute sich auch keiner mehr, die Verantwortung zu übernehmen“, resümierte die Trainerin.

Die Tore für den SVG gegen den SC Coesfeld erzielten je zweimal Felix Huke und Daniel Voß sowie Matijs Vaneker und Lennart Huke.

► Viel Zeit, der verpassten Chance, näher an den Tabellenführer heranzurücken, hinterhertrauern, bleibt dem Team nicht. Am Mittwoch steht das Pokalspiel beim SV Münster 91 auf dem Programm. Am Freitag geht die Reise in der Liga zum SV Gladbeck 13.