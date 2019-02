Die Gronauer starteten stark in den Herrendoppeln. Jan Meller / Henning Riewe gewannen in drei Sätzen (20:22, 21:15, 19:21), Thomas Oberkalkofen / Tom Bußjan machten den Punkt schon in zwei Sätzen klar (21:13, 21:21).

Die gute Leistung aus dem ersten Satz konnten Sabine Epping / Nina Kösters nicht in den zweiten Satz tragen und verloren das Damendoppel (19:21, 8:21).

Durch eine Verletzung geschwächt konnte Jan Meller nicht sein volles Potenzial abrufen und musste das erste Herreneinzel in drei Sätzen abgeben (21:15, 14:21, 14:21). Tom Bußjan holte das zweite Herreneinzel für die Gronauer (21:14, 23:25, 21:16). Thomas Oberkalkofen (17:21, 14:21) und Sabine Epping (15:21, 11:21) unterlagen hingegen.

Henning Riewe / Nina Kösters sicherten Vorwärts in einem sehr engen Mixed (21:19, 16:21, 21:17) den vierten Punkt zum 4.4-Unentschieden.

Die zweite Mannschaft holte gegen den TV Jahn Rheine 2 ebenfalls ein Unentschieden, die dritte Mannschaft von Vorwärts gewann gegen ETuS Rheine 1 mit 5:3.