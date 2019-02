Gut, dass noch Zeit bis zum Saisonwiederbeginn bleibt. Am 2. März werden die Blau-Schwarzen beim Tabellenzweiten in Ellewick gefordert.

Gegen den Bezirksligisten aus Nordhorn lag Fortuna am Freitagabend schon beim Seitenwechsel 0:3 hinten. Den dritten Treffer markierte Kamaljit Singh fast mit dem Pausenpfiff.

„Die Niederlage geht vollkommen und in der Höhe in Ordnung“, erklärte Spielertrainer Orhan Boga . „Wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht und waren in gewissen Situationen unkonzentriert.“

Jedoch war aus Bogas Sicht trotz der klaren Abfuhr nicht alles schlecht. „Ich habe auch gute Spielzüge gesehen. Wir hätten uns eigentlich mit dem einen oder anderen Tor belohnen müssen“, meinte der Coach, der aber auch feststellte. „Wir haben wir noch viel Arbeit vor uns bis zum Spiel gegen Ellewick.“ -sh-

► Das nächste Testspiel bestreitet Fortuna am Dienstag (19.30 Uhr, Laubstiege) gegen Westfalia Osterwick, Tabellenführer der Kreisliga A2.