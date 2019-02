Gronauer Youngster bestehen Reifeprüfung

Mit 34:31 (16:15) hatte der Aufsteiger nach einer ebenso packenden wie spannenden Partie den Tabellenfünften Friesen Telgte besiegt.

Zwei weitere Punkte für den Klassenerhalt. Wobei es die Gronauer Leistung zurzeit eigentlich verbietet, diese so junge Mannschaft mit dem Kampf um den Klassenerhalt in Verbindung zu bringen. Längst hat sich die Mannschaft von Trainer Adam Fischer im Mittelfeld der Landesliga etabliert, ist im Tabellenmittelfeld angesiedelt, hat jetzt nacheinander den Tabellennachbarn TV Werther und Fünften TV Friesen Telgte besiegt.

Die Jugend begeistert

Die Gronauer Jugend begeistert, einige routiniertere Kräfte sorgen für die perfekte Balance. Im Moment haben die Blau-Weißen einen Lauf, drei Siege in Serie eingefahren (O-Ton Trainer Adam Fischer: „Ein Novum, das haben wir zuvor in dieser Saison noch nicht geschafft“), sind fast jedem Kontrahenten ein ebenbürtiger Gegner. Viel fehlt nicht mehr, um das Punktekonto (16:18) auszugleichen — und das nach einem kapitalen 0:8-Saisonfehlstart. Diesen Run gilt es nun bis zum letzten Spieltag beizubehalten. Applaus, Vorwärts.

„ Durch sind wir längst noch nicht. Durch sind wir längst noch nicht. “ Adam Fischer (neun Spiele stehen noch aus)

Ganz so euphorisch wollte Trainer Adam Fischer den so wichtigen Heimerfolg aber nicht bewerten. Und mit Blick darauf, dass die beiden Topteams TuS Brockhagen und TG Hörste ihre Visitenkarte noch in Gronau abgeben und Schlüsselduelle im Kampf um die Klassenzugehörigkeit auswärts in Vreden, in Havixbeck und in Hesselteich zu bestreiten sind, bleibt Fischer betont vorsichtig. „Durch sind wir längst noch nicht“, mahnt er. Zu widersprechen ist ihm nicht, aber die Leistung am Samstag macht die Fans zuversichtlich, dass Vorwärts die nächste Saison in der Landesliga buchen wird.

Die Freude überwiegt

So sehr sich Fischer über 34 Treffer freute, ärgerten ihn 31 Gegentore. „Das ist mir eindeutig zu viel“, bemerkte er, „auch wenn wir gegen den besten Angriff der Liga gespielt haben.“ Aber ein Gute-Laune-Verderber wollte er deswegen nicht sein. „Beim Blick auf die Anzeigetafel, auf das 34:31, überwiegt ganz klar die Freude“, betonte Fischer mit Inbrunst. Auf diesen Sieg dürfen die Blau-Weißen stolz sein.

Vorwärts Gronau besiegt den TV Friesen Telgte 1/65 In der Handball-Landesliga feierte Aufsteiger Vorwärts Gronau einen 34:31-Heimsieg gegen den Tabellenfünften TV Friesen Telgte. Foto: Angelika Hoof

Nur war dem Trainer eben die eine oder andere Schwächephase nicht verborgen geblieben. Daran gilt es unbedingt zu arbeiten. „Wenn wir 20 Minuten in der Abwehr nicht richtig zupacken, nicht die nötigen Wege gehen und uns gegenseitig helfen, reicht es nicht.“

Kritische Phase beim 5:8-Rückstand

So drohte Vorwärts nach vogelwildem Auftakt auf beiden Seiten (5:6 hieß es schon nach acht Minuten) beim Stand von 5:8 aus der Spur zu geraten. Aber die Mannschaft befreite sich selbst aus dieser kritischen Situation, drehte mit einem 5:0-Lauf zum 10:8 diese Partie, weil auch Telgte alles andere als fehlerfrei agierte. Die Gäste, die sonst auch Harz an den Fingern gewohnt sind, mussten auf drei Skiurlauber verzichten.

Marius Schmidts Tore vor der Pause

Mit knappem Vorsprung für Vorwärts (16:15) ging es in die Pause. Dabei hätte schon diese Führung deutlicher ausfallen müssen. Nach dem 14:11 war Vorwärts kurz von der Rolle, kassierte binnen 80 Sekunden drei Gegentreffer. Doch zwei Mal traf in dieser Phase auch Marius Schmidt, am Samstag mit zehn Treffern der überragende Torschütze.

Perfekte Zuspiele von Sebastian Klaas

In Durchgang zwei bewahrten sich die Blau-Weißen ihren Vorsprung, nur zweimal glich Telgte aus (20:20, 22:22). Mit mehreren Paraden in dieser offenen Phase hatte Keeper Sebastian Klaas großen Anteil am Sieg. „Auf unsere Torhüter können wir uns immer verlassen“, bestätigte Adam Fischer. Eine Augenweide dabei waren Klaas´ Zuspiele direkt in die Spitze, perfekt in den Lauf des Mitspielers. Allein bei Strafwürfen fehlte beiden Keepern das nötige Glück: Telgte verwandelte alle acht Siebenmeter.

Fünf Treffer, vier Torschützen

Nach dem 23:22 trafen für Vorwärts Marius Schmidt, Maik Visschedyk (2), Fabian Moss und Jan Ibing zum 27:23 (50. Min.). Fünf Treffer, vier Torschützen. Denn auch das zeichnet die Gronauer Mannschaft in dieser Saison aus, die Breite im Kader. „Einige hatten heute nicht den besten Tag, dann springen andere in die Bresche. Das wechselt ständig, macht uns auch so unberechenbar“, bestätigte Fischer.

Telgte macht es wieder spannend

Und in der Tat: Trotz einiger Fehler, vielleicht war es auch ein wenig die jugendliche Unbekümmertheit, baute Vorwärts den Vorsprung aus. Bei einer Fünf-Tore-Führung (29:24) schien der Sieg zehn Minuten vor Abpfiff den Hausherren sicher zu sein. Aber es wurde wieder spannend. Die routinierte Telgter Truppe kam in der letzten Minute bis auf ein Tor zum 32:31 heran, besaß sogar die Chance zum Ausgleich. Klaas parierte, auf der anderen Seite erzielte Marius Schmidt den erlösenden Treffer zum 33:31. Jan Stienemann ließ nach schneller Balleroberung sogar Tor Nummer 34 folgen.

Die Mannschaft tanzt

Der Aufsteiger hatte damit eine weitere Reifeprüfung bestanden. Vorwärts Gronau jubelte, die Mannschaft tanzte, die Fans standen auf und applaudierten. Humba, humba, tätärä.

Vorwärts Gronau: Klaas, Hockenbrink – M. Schmidt 10/4, Moss 3, Visschedyk 4, Stienemann 2, Kabasi, Reß 1, Boeing 4, Ibing 2, L. Schmidt 4, Hofstedde, Walter 3/2, Nagelmann 1.