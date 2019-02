FC Epe verlängert die Negativserie

Gleich mit 4:1 setzten sich die Gäste durch und schoben sich bis auf zwei Punkte an den FCE heran. Damit verlängerte die Mannschaft von Trainer Markus Banken ihre Negativbilanz über den Jahreswechsel hinaus. „Willkommen im Abstiegskampf“, sagte ein tief enttäuschter Stadionsprecher Michael Baumann.

Widersprechen mochte ihm angesichts von sechs Punktspielniederlagen in Serie niemand. Damit verpassten es die Blau-Weißen auch, einen Kontrahenten auf Distanz zu halten. Und die nächsten Aufgaben haben es in sich: in Lippramsdorf, zu Hause gegen Titelanwärter RW Deuten, dann in Dülmen. Gelingt den Eperaner da nicht irgendwo eine Überraschung, werden die Kellerkinder dem FCE vermutlich noch dichter auf den Pels rücken.

Wenigstens Platzwart Paul Wilming hatte sich richtig ins Zeug gelegt. Wie ein Teppich präsentierte sich das Hauptspielfeld in den Bülten – und das Mitte Februar, wo es auf vielen Rasenplätzen holprig zugeht. Da hatte Wilming ganz viel Zeit und Mühe investiert. Ein Heimsieg wäre eine tolle Belohnung gewesen.

Doch schon den besseren Start erwischten die Gescheraner. Nach sieben Minuten klärte Keeper Niklas Baumann zweimal nacheinander mit Fußabwehr. Die kalte Dusche ließ dann auch nicht lange auf sich warten. Nach einem tückischen Freistoß, den Baumann abprallen ließ, traf Stefan Ostendarp mit dem zweiten Nachschuss zum 0:1 (11.).

Ein Schock für den Gastgeber, der aber dennoch zu Möglichkeiten kam. Doch gute Hereingaben vor das Tor der Gäste fanden zunächst keinen Abnehmer. Und dann hatte der FCE Glück, dass Gescher die teils eklatanten Abwehrfehler nicht konsequenter bestrafte. Nach einem Eckball herrschte wieder dicke Luft im Eper Strafraum, die nächste Chance folgte.

Aber es hieß nicht 0:2 und nicht 0:3, sondern 1:1, nachdem Jannik Holtmann eine präzise Flanke von Julian Reus mit dem Kopf zum Ausgleich in die Tormaschen wuchtete (31.). Zwei Minuten später hätte Holtmann seine Farben sogar in Führung schießen können, kurz vor dem Seitenwechsel nach einer Kopfballvorlage von Reus bot sich dazu die nächste Gelegenheit. Und auch Philipp Hörst mischte noch mit, traf aber auch nicht. Nach Chancen passte das 1:1 zum Seitenwechsel.

Aber richtig in Fahrt kamen die Hausherren auch nach dem Pausentee nicht. Ein Matchplan war nicht zu erkennen, viele Fehler im Spielaufbau und technische Unzulänglichkeiten waren offensichtlich. Vor beiden Toren ergaben sich immer wieder einige Aufreger, unter dem Strich verzeichnete Gescher zunächst die besseren Torchancen. In der 56. Minute klärte Baumann einen Distanzschuss noch zur Ecke. Der hätte unten genau neben den Pfosten gepasst. In der 59. Minute passierte es aber: Raphael Busert war zur Stelle und brachte die Gäste ein zweites Mal in Führung.

Und was machte der FC Epe? Letztlich zu wenig, obwohl sich Möglichkeiten ergaben: für Niklas Wissing, für Steffen Krabbe, der nach einer Ecke übers Tor zielte, für Jannik Holtmann, der allein vor Keeper Alexander Trogemann auftauchte sowie für Julian Reus und Jan Frieling mit Freistößen aus aussichtsreichen Positionen. Frielings Versuch endete auch zu Trogemanns Überraschung am Torgestänge.

Ob verdient oder nicht, der FC Epe hätte ausgleichen können. Tat er aber nicht. Dafür jubelten am Ende noch zweimal die Gäste, die durch Patrick Sträter und abermals Busert per Doppelschlag auf 4:1 erhöhten.