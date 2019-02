Energieleistung nach der Pause

Nach ihrem 27:22 (12:14)-Erfolg über den Ligasechsten Westfalia Kinderhaus gehen die Blau-Weißen entspannt in eine kleine Spielpause bis zum 2. März. Mit dem doppelten Punktgewinn wurde das Polster auf die abstiegsgefährdeten Mannschaften wieder vergrößert.

„Das sind sehr wichtige Punkte“, urteilte auch Trainer Johannes Braun , der sich zudem über die „richtig gute Leistung“ freute.

Die Gastgeberinnen begannen in der Halle an der Laubstiege konzentriert, die Motivation war spürbar. In der Defensive wurden die Zweikämpfe konsequent geführt, vor allem gegen die Kreisläuferin gut verteidigt. „Im Angriff haben wir uns Platz durch ein gut aufgezogenes Spiel erarbeitet und die Lücken prima ausgenutzt“, erklärte Braun. Wobei die Chancenverwertung besonders im ersten Durchgang noch Wünsche offen ließ. Im Ergebnis drückte sich das zunächst in knappen Führungen (5:4, 7:5, 9:8) aus.

Gegen Ende des ersten Durchgangs kamen die Gronauerinnen ein wenig vom Weg ab. Vorne wurden die Bälle zu schnell verloren, Kinderhaus nahm die Einladung zu schnellen Gegenstöße an und verdiente sich die Pausenführung.

Vorwärts Gronau setzt sich gegen Westfalia Kinderhaus durch 1/21 Mit 27:22 bezwangen die Handballerinnen von Vorwärts Gronau in der Bezirksliga den Konkurrenten aus Kinderhaus. Foto: Angelika Hoof

Nach dem Seitenwechsel korrigierte Vorwärts das Ergebnis. Zwischen Minute 31 und 43 ließen die Gastgeberinnen nur ein Gegentor zu. „Das gab uns enormes Selbstvertrauen“, betonte Braun. Im Angriff agierte sein Team noch variabler und baute großen Druck auf. Das wurde mit schön herausgespielten Toren belohnt.

Dennoch blieb die Partie bis zum 19:19 (47.) offen, ehe sich mit der Gronauer 23:20-Führung (50.) eine Vorentscheidung anbahnte.

„Gerade die geschlossene Mannschaftsleistung war heute überragend. Wenn wir konsequent an das Spiel her­angehen und Selbstvertrauen entwickeln und stärken, können wir auch guten Handball zeigen“, bilanzierte Johannes Braun.

Vorwärts : Walfort, Krönke – Goeters 2, Wienandts 2/1, Nagelmann 4, Baumann 1, Ebbert 6/4, Bruns, Hoffstaedte 3, A. Braun, Brüning, Koster 6, Kolk 1, R. Braun 2.