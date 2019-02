Die Heimpartie gegen den Tabellenvierten VfL Senden wurde 4:2 gewonnen. „Zum Schluss verdient“, urteilte Zopirli.

Kurz vor Beginn hatte er sein Team noch umbauen müssen, als beide Innenverteidiger ausfielen. Und die Gäste legten prompt los wie die Feuerwehr und führten nach acht Minuten durch ein Strafstoßtor 1:0. Sah Keeper Stefan Peters-Kottig bei der Entstehung dieses Treffers nicht gut aus, überragte er danach, als er gleich bei sechs 1:1-Situationen einen kühlen Kopf behielt. „Unglaublich, was der heute alles gehalten hat“, lobte Zopirli seinen Keeper.

Ohnehin sahen die Zuschauer eine mit zahlreichen Chancen durchsetzte Partie. „Hätten beide Mannschaften nur ihre hundertprozentigen Möglichkeiten genutzt, hätte sich ein 10:10 ergeben“, meinte Zopirli. Das 4:2 war ihm aber lieber.

Und dafür mitverantwortlich war auch Nick van Wezel mit gleich drei Treffern. Kurz vor der Pause erzielte er das 1:1, in der 52. und 55. Minute schoss er die Grün-Weißen in Führung. Neben dem dreifachen Torschützen gefiel besonders Leon Kernebeck in der Innenverteidigung, hob Zopirli hervor.

Senden gab sich in diesem Moment noch nicht geschlagen, verkürzte wenig später zum 3:2. Erst nach dem vierten Treffer, den Jens Kemper (79.) markierte, nahm der dringend benötigte Heimsieg deutlichere Konturen an.

Am kommenden Sonntag wird Vorwärts bei Borussia Münster gefordert.