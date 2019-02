Die mA traf auf den Tabellenzweiten JSG Tecklenburger Land. Vorwärts erwischte einen richtig guten Start und ging in der 6. Min. schon mit 6:1 in Führung. Zur Halbzeit sah es angesichts eines 17:12-Vorsprungs auch noch gut aus. Doch die Mannschaft konnte ihre Leistung im zweiten Durchgang nicht mehr wiederholen. Die JSG sah sogar in den Schlussminuten schon wie der Sieger aus, ehe sich die Blau-Weißen aufrafften, den Favoritensieg verhinderten und den Gästen noch ein 27:27 abtrotzten. Bester Torschütze war Leon van Almsick (9).

Die mB verdiente sich in Vreden mit knapper Besetzung ein 20:20. Zur Halbzeit lag Vorwärts noch mit 10:8 in Führung, in der 49. Min. aber mit zwei Toren zurück. Torben Schmidt gelang der Anschlusstreffer, Erik Woelk in der letzten Sekunde der Ausgleich.

Die mC trat beim TV Friesen Telgte an. Die Partie entwickelte sich zur klaren Angelegenheit. Bereits zur Halbzeit hieß es 21:12 für die Gronauer, die das Resultat bis zum Abpfiff noch auf 36:23 ausbauten. Alle Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein, Luca Brockhues neunfach. Am Wochenende kommt es zum Spitzenspiel gegen BSV Roxel, das Spiel muss Vorwärts mit sieben Treffern Vorsprung gewinnen, um die Meisterschaft noch aus eigener Kraft holen zu können.

Die wB spielte auswärts gegen den SuS Neuenkirchen. Die Blau-Weißen fanden zunächst nicht richtig ins Spiel. Die Gastgeber führten zur Halbzeit 12:7. Aber Vorwärts gab nicht auf und kämpfte sich Tor um Tor heran. Doch es reichte nicht ganz, der SuS gewann 22:21.

Die wA spielte ebenfalls gegen den SuS Neuenkirchen. Bis zur 51. Min. war es ein Spiel auf Augenhöhe. Hannah Lünterbusch gelang der Anschlusstreffer zum 21:22. Dann traf Neuenkirchen dreimal in Serie. Das war die Entscheidung, der Gast holte sich mit 28:23 die Punkte.