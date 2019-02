Enschede -

Der FC Twente Enschede muss sich in der zweiten niederländischen Fußball-Liga langsam nicht mehr vor der Konkurrenz in Acht nehmen. Durch das 2:0 (1:0) bei Jong PSV in Eindhoven vergrößerte der Spitzenreiter den Vorsprung auf die Verfolger auf acht Punkte.