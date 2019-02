Konkurrenz zu stark für VSS Epe

Die beiden Aufstiegswettkämpfe zur 2. Bundesliga wurden wie erwartet ein Kräftemessen, bei denen die Schützinnen aus Epe nur eine untergeordnete Rolle spielten. „Die anderen Teams waren sehr gut aufgestellt, da wären wir auch in Bestbesetzung wohl nicht unter die Top drei gekommen“, bilanzierte Trainerin Christiane Broders .

Dieses Ergebnis hatte sich schon im Vorfeld abgezeichnet. Vom Aufstieg hatte im VSS-Lager auch niemand gesprochen. Die Vize-Meisterschaft in der Westfalenliga war mehr, als der Verein zu Saisonbeginn erwartet hatte, die Relegation war nicht geplant.

Den Kampf um die begehrten Aufstiegsplätze machten die Teams von SF Emsdetten, SV Eschbach und Wetterau unter sich aus.

Nach dem ersten Durchgang führte Wetterau mit fünf Ringen Vorsprung (1944 Ringe) die Gesamtwertung an, konnte sich aber in Durchgang zwei nicht mehr steigern (1932 Ringe) und wurde am Ende Dritter mit 3876 Ringen.

Großen Schießsport bescherte den zahlreichen Zuschauern hierbei Julia Oberholzer, die für Wetterau mit 399 (von 400 möglichen) Ringen die Schützin mit dem besten Einzelergebnis der gesamten Relegation wurde. „Das waren schon respektable Topleistungen, oft mit Ergebnissen weit über 390 Ringen, da konnte wir einfach nicht mithalten“, so Broders, die dennoch unterm Strich mit dem Auftreten ihrer Schützlinge zufrieden war: „Das Team und die Ersatzleute haben wichtige Wettkampfeindrücke erhalten, die sie für die nächste Spielzeit nutzen können.“

Den besseren Lauf im Endspurt der Saison hatten die Mannschaften aus Emsdetten und Eschbach, die sich jeweils beide mit 3884 Ringen durchsetzen konnten und in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga starten werden.

Auf den vierten Platz schaffte es die zweite Mannschaft vom SV Wissen (3858 Ringe), auf Platz fünf Westfalenliga-Meister SV Deiringsen (3853 Ringe), auf den sechsten Platz der SV Soonwald-Mengerschied (3826 Ringe). Schlusslicht in diesem Fall VSS Epe mit 3795 Ringen.

In Durchgang eins (1917 Ringe) kamen zum Einsatz: Anna-Lena Loick (383 Ringe), Katja Sago (380 Ringe), Johanna Buntkowski (388 Ringe), Leonie Kühlkamp (381 Ringe) und Sophia Benterbusch (385 Ringe). Benterbusch konnte zur Freude ihrer Teamkameradinnen ihre Terminplanung noch kurzfristig umwerfen und somit in beiden Durchgängen eingesetzt werden.

Im zweiten Wettkampf (1878 Ringe) erzielte Benterbusch starke 389 Ringe, Buntkowski 379 Ringe. Aufgrund ihres guten Einsatzes in der abgelaufenen Saison schenkte VSS-Trainerin Broders auch den Schützinnen Katrin Burieke, Merle Jäger und Hanna Sundermann das Vertrauen. Burieke kam mit 375 Ringen vom Stand, Jäger mit 355 Ringen und Sundermann mit 380 Ringen.

Wie die Personalplanungen für die neue Saison aussehen, ist noch nicht endgültig festgezurrt. Hier werden in den nächsten Wochen Gespräche geführt, heißt es von Vereinsseite. Schon jetzt steht fest, dass Vorjahresneuzugang Sophia Benterbusch bleiben wird und Katharina Rekers nach ihrem Auslandsaufenthalt ins Team zurückkehrt.