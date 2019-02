Nach der goldenen vor zwölf Monaten gewannen sie jetzt die silberne Medaille bei der Hallenkreismeisterschaft. Die erneute Finalteilnahme und der Vize-Hallenkreismeistertitel sind aller Ehren wert.

Zumal es ganz knapp zuging. Erst im Neunmeterschießen platzte der Traum von der erhofften Titelverteidigung. Festzuhalten bleibt aber: Der ASC Schöppingen stellt in der Altersklasse der U13-Juniorinnen in der Halle die zweitbeste Mannschaft im Fußballkreis Ahaus/Coesfeld.

Überlegen hatte der ASC schon sein Qualifikationsturnier gestaltet. Vier Siege gegen TSG Dülmen (5:0), GW Nottuln (7:0), DJK Coesfeld (2:0) und Fortuna Seppenrade (5:0) bedeuteten mit 12 Punkten und 19:0 Toren das souveräne Weiterkommen.

In der Vorrunde des Endrundenturniers setzte sich die Schöppinger U13 mit Siegen gegen SC Reken (2:0), TuS Wüllen (3:1), JSG Oeding/Weseke/Südlohn (2:0) und VfL Billerbeck (2:0) mit wiederum 12 Punkten und 9:1 Toren ihre Erfolgsserie fort.

Im Halbfinale kam es zum Wiedersehen mit der DJK Eintracht Coesfeld, Gegner schon im Qualifikationsturnier. Den Grün-Weißen gelang ein ungefährdeter 3:1-Sieg, der höher ausgefallen wäre, wenn die gegnerische Torfrau nicht so stark pariert hätte.

Im Endspiel wartete die JSG Vreden, ein gleichwertiger Konkurrent. Die Spannung war groß, die Teams zeigten das beste Spiel des Turniers. Bei vorherigen Turnieren waren die Vergleiche auch schon häufiger mit einem Unentschieden geendet. So ergab es sich auch in diesem Finale der Hallenkreismeisterschaft. Die ersten fünf Minuten gehörten den Schöppingerinnen, die im Abschluss aber nicht zielsicher waren. Die zweiten fünf Minuten dominierten die Vredenerinnen, die jedoch wiederholt an der starken Schöppinger Keeperin Lara Lefering scheiterten.

So musste ein Neunmeterschießen entscheiden. Ein Fehlschuss wurde durch eine Torhüterparade wettgemacht. Aber letztendlich erwischte Vreden mit 4:3 doch das bessere Ende.

Für die U13 der JSG Fortuna Gronau/Vorwärts Epe, die sich ebenfalls für dieses Finalturnier qualifiziert hatte, war nach den Vorrundenspielen Schluss. Nach einem 1:1 gegen JSG Darfeld/Osterwick glückte gegen JSG Vreden (1:4), Union Wessum (1:2) und E. Coesfeld (1:5) kein Punktgewinn mehr.