Denn die Vorbereitung auf das erste große Saisonhighlight verlief für die Läuferinnen des TV Westfalia Epe nicht völlig störungsfrei. Aber der Trainer bleibt zuversichtlich.

Vor allem Franziska Dinkelborg war von Verletzungen und Krankheiten gebeutelt, sodass hinter ihrem Start am Samstagmorgen im Glaspalast ein sehr großes Fragezeichen steht. Mit einer Knieverletzung kehrte sie im Januar aus dem Skiurlaub zurück.

Diese erwies sich hartnäckiger als erwartet, sodass die 18-Jährige auf die Teilnahme an den Westdeutschen Meisterschaften Ende Januar in der Frauenwertung verzichtete. Die Resultate bei den Westdeutschen und Westfälischen Meisterschaften der U 20 waren dann auch nicht wie erhofft. 2:26 Min und 2:24 Min. für die 800 m sind Zeiten, mit denen sie keinerlei Chancen auf das Erreichen des Finals in Sindelfingen hat.

Mit den 2:19 Min. bei den Westdeutschen Meisterschaften beim Sololauf in der Staffel nur einen Tag nach den 2:26 Min. sah das ganz anders aus und zeigt, dass die Form doch nicht ganz so schlecht ist. Zuletzt erwischte Dinkelberg dann aber ein grippaler Infekt, sodass eine Woche überhaupt kein Training möglich war.

Erstmals drehte sie zusammen mit Fabiane Meyer am Montag wieder eine lockere kurze Trainingsrunde. Am Dienstag ging es nochmals zum Tempotraining auf die Laufbahn. „Ich fahre auf jeden Fall mit nach Sindelfingen und entscheide dann, ob ich starte. Die Tendenz ist aber eher nein“, erzählt Dinkelborg. Trainer Reinhard Wittland scheint etwas weniger skeptisch. „Schau`n wir mal“, meint er.

Auch für Fabiane Meyer verlief die Vorbereitung aufgrund eines Infekts nicht ganz optimal, die Ergebnisse bei den letzten Wettkämpfen bieten aber durchaus Anlass zum Optimismus. 2:20:73 Min. als Vizemeisterin der U 18 bei den Westfälischen Meisterschaften, Vierte bei den Westdeutschen Meisterschaften der U 18 über 1.500 m in persönlicher Bestzeit von 4:45:33 Min. und 2:22:71 Min. am Sonntag in Dortmund bei einem Sololauf weit vor den Konkurrentinnen zeigen, dass die Form der 16-Jährigen stimmt.

„Ich sehe für Fabiane durchaus die Chance, das Finale über 1.500 m zu erreichen“, kommentiert der Trainer. Er sieht der DM in jedem Fall mit Freude und Optimismus entgegen.

Wer am Computer live dabei sein will, kann dies am Samstag ab 10 Uhr unter www.leichtathletik.de. Die Halbfinals über die 1.500 m stehen um 10.20 Uhr auf dem Programm, die über die 800 m um 13.00 Uhr, das Finale über 1.500 m am Sonntag um 12.15 Uhr, das über 800 m um 13.00 Uhr.