Deelen trifft nur den Pfosten

Epe -

An Tagen wie diesen . . . Spätestens als Marcel Deelen in der 55. Minute einen Strafstoß an den Pfosten setzte und zwei Minuten später Luca Laufer mit einem tollen Schuss in den Torwinkel am Torwart-Riesen Andre Späker scheiterte, beschlichen auch Trainer Dirk Bültbrun ernsthaftere Zweifel, ob es denn zum Sieg reichen sollte. Denn es gibt ja so Sonntage, da will einfach nichts gelingen.