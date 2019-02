Es starteten drei Gronauer Mannschaften in verschiedenen Jahrgängen.

Im Jahrgang 2011/2010 belegten Selina Duarte , Linnea Stuke, Eleni Herzberg , Lynn Wiegmink, Dilana Adema und Enola Terbeck (a.K.) den dritten Platz. Besonders erfreulich waren die Ergebnisse der Gronauer an dem eher ungeliebten Balken, da die Mädchen nur einmal in der Woche an diesem Gerät trainieren können. Eleni Herzberg bekam mit 13,00 von 14,00 möglichen Punkten die höchste Wertung in ihrer Wettkampfklasse. Die meisten Punkte für die Mannschaft insgesamt holte jedoch ihre Selina Duarte.

Ebenfalls aufs Treppchen schaffte es der Jahrgang 2008/2009 mit Juliane Kersting, Charlotte Gleis, Marlene Klaas, Eugenia Schulz und Finja Seifert (2010). Auch diese Mannschaft war besonders stark am Balken und erhielt durchweg gute Punktzahlen. Erfolgreichste Turnerin dieser Mannschaft war Charlotte Gleis. Für Finja Seifert war es der erste Wettkampf, nachdem sie erst im Januar mit dem Turnen angefangen hat. Sie unterstützte die Mannschaft vor allem am Reck, wobei sie sich von den Älteren in ihrem Wettkampf nichts vormachen ließ.

Schwieriger verlief der Wettkampf für den Jahrgang 20012/2013. Hier startete der TVG mit nur drei statt fünf benötigten Turnerinnen. Marie Behrend, Dewi Adema und Mila Herking belegten somit Platz acht. Die Turnerin mit den meisten Punkten innerhalb der Mannschaft war Dewi Adema.

Ende März starten die Gronauer mit ihren weiteren Mannschaften beim Mannschaftswettkampf A in Rheine, bei dem auch die Qualifizierung für den Gauentscheid möglich ist.