Die mC traf auf Tabellenführer BSV Roxel , der das Hinspiel mit 28:22 gewonnen hatte. Um noch eine Chance auf den Meistertitel zu haben, mussten die Blau-Weißen ebenso deutlich gewinnen.

An Motivation mangelte es damit nicht. Vorwärts erzielte dank starker Abwehrleistung und einem überzeugenden Justus Sandkamp im Tor zur Halbzeit eine 11:6-Führung. Das Ziel war nun greifbar nahe. Aber Roxel gab nicht auf, kämpfte sich auf 17:13 in der 39. Min. heran. Eine Auszeit sollte helfen, den Spielern die letzten Reserven zu entlocken. Zwei Tore von Auswahlspieler Torben Schmidt brachten die Gronauer wieder auf Kurs. In der 49 Min. erzielte Max-Lukas Kersting den Treffer zum 21:15-Endstand.

Dank des besseren Torverhältnisses ist Vorwärts jetzt Tabellenerster. Aber es müssen noch die restlichen drei Spiele gewonnen werden. Keine leichte Aufgabe, denn es geht auch gegen den Tabellendritten und -vierten.

Die mA wollte in ihrem Spiel gegen den VfL Ahaus die 18:24-Hinspielniederlage wett machen. Allerdings erwischte die Mannschaft einen schlechten Start gegen die schnellen und individuell gut agierenden Ahauser. Zur Halbzeit lag Vorwärts 11:16 zurück.

Eine Abwehrumstellung von der offensiven 3:2:1- zur 6:0-Deckung brachte die entscheidende Wende. Tor um Tor kam Gronau den Ahausern näher. Eine gute Mannschaftsleistung (vier Spieler erzielten je fünf Treffer) führte im zweiten Durchgang noch zu einem 22:22-Unentschieden.

Die wB gewann gegen Ammeloe-Ellewick mit 23:22. Insbesondere der guten Torhüterleistung von Evelyn Liebrecht war dieser knappe Sieg zu verdanken. Auch hier war es eine geschlossene Mannschaftsleistung, denn acht Spielerinnen reihten sich in die Torschützenliste ein.