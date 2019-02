Der erste Vorsitz wurde von Heinrich Drop an Markus Schwering weitergereicht. Ilse Haier wurde in ihrer Position als Kassenwart erneut gewählt. Die Aufgaben des Pressewarts gingen von Sven Sommerfeld an Thomas Böhm.

Als neuer Vorsitzender dankte Markus Schwering seinem Vorgänger Heinrich Drop ausdrücklich für die bisherige Arbeit im Vorstand und ehrte ihn gleichzeitig für seine 30-jährige Vereinstreue.

Sportwart Jörg Lorz zog eine positive Bilanz für das Sportjahr 2018. Etliche Turniererfolge, die Teilnahme mehrerer Vereinsmitglieder an der Europameisterschaft in Oberwiesenthal sowie das selbst ausgerichtete Turnier auf dem Trainingsgelände am Harberskamp zeugen von gutem Zusammenhalt und aktivem Vereinsleben der 90 Mitglieder der Bogenschützen Gronau.