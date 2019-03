„Das Hinspiel hat Grün-Weiß deutlich gewonnen. Auch deshalb ist Nottuln eindeutig Favorit“, urteilt der Gronauer Coach. An die 20:28-Niederlage am dritten Spieltag denkt er nicht so gerne zurück.

Aber der Tabellenfünfte muss erst mal wieder in die Spur kommen und seine 8:31-Niederlage bei Spitzenreiter Neuenkirchen verkraften. Da wollen die Gronauer, die selbst jeden Punkt gut gebrauchen können, nicht unbedingt Aufbauhilfe leisten.

Verzichten muss Vorwärts auf die Urlauberinnen Annika und Rebecca Braun. Zudem fällt Lina Brüning definitiv aus.