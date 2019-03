Variabler in der Offensive

Einmal angenommen, A-Ligist Fortuna Gronau gewinnt das noch offene Nachholspiel beim ASV Ellewick. Die Tabelle wäre bereinigt, alle Mannschaften hätten 19 Matches absolviert. Und dann – aber auch wirklich nur dann – dürfen die Blau-Schwarzen als Vierter zufrieden sein. Momentan gilt das nur bedingt. Denn dem Top-Duo der Kreisliga A1 kann die Mannschaft von der Laubstiege nicht das Wasser reichen. Platz sechs aus der Vorsaison soll aber unbedingt verbessert werden. Ob gleichzeitig aber auch die 48 Punkte geknackt werden, ist fraglich.

Zahlenspiele

Fortuna Gronau schloss das Kalenderjahr 2018 als Sechster der A-Liga ab. Die Blau-Schwarzen sammelten 28 Punkte. Also drei weniger als zur gleichen Zeit vor einem Jahr, als die Dinkelstädter für ihre 31 Punkte auch nur 15 statt 18 Partien benötigten. Acht Mal verließen die Gronauer den Platz als Sieger, vier Mal holten sie ein Unentschieden. Somit gingen auch sechs Begegnungen verloren. Besonders positiv aus Fortuna-Sicht fällt die Tordifferenz von 42:32 Treffern ins Auge. Hier muss festgestellt werden: Die richtige Balance zwischen Defensivarbeit und der Abteilung Attacke hat die Elf von Trainer Orhan Boga durchaus gefunden.

Die +10 Tore bedeuten immerhin den viertbesten Wert aller A-Ligisten. Während sich die Bilanz auf fremden Plätzen mit je vier Siegen und Niederlagen komplett ausgeglichen gestaltet, bleibt die Heimstärke einer der Pluspunkte. An der Laubstiege verloren die Fortunen zwar schon zwei Mal, sammelte jedoch mit vier Siegen und vier Unentschieden eine Menge Punkte und erreichen einen zwar ausbaufähigen, aber trotzdem akzeptablen Wert.

Serientäter

Von einem Fehlstart zu sprechen, wäre etwas übertrieben. Doch Fortuna Gronau startete zögerlich in die neue Saison 2018/19: mit einem 1:3 beim FC Oeding zum Auftakt und zwei 1:1-Remis gegen Ellewick und SG Gronau. Ihre beste Phase erlebten die Blau-Schwarzen von Anfang Oktober bis Anfang November, als sie insgesamt sieben Begegnungen in Serie ungeschlagen blieben. Sechs davon wurden sogar gewonnen. Und besonders beeindruckend: In diesen sieben Matches erzielten die Fortunen stolze 24 Treffer. Mit dabei: Ein 8:1 gegen den FC Ottenstein, der bis dato höchste Sieg der Mannschaft von Orhan Boga in der aktuellen Saison.

Schon nach dem zweiten Sieg im Anschluss gegen den SC Südlohn (3:0) hatte der Coach damals eine gewisse Vorahnung: „Wenn wir eine erfolgreiche Saison spielen wollen, kommt es ganz extrem auf die Ergebnisse in diesem Monat an. Die ersten zwei Schritte sind getan, es könnte ein goldener Oktober werden.“ Und es wurde einer. Was auch am Toreschießen lag, denn Fortuna Gronau blieb nur ein einziges Mal beim 0:3 bei Union Wessum, mit dem die oben erwähnte Erfolgsserie am 11. November 2018 riss, ohne eigenen Treffer. Dem gegenüber stehen immerhin drei Spiele, in denen die Dinkelstädter sich schadlos hielten und die sie ohne Gegentor überstanden.

Personalfragen

Marcel Bösel wird Fortuna Gronau im Sommer in Richtung Eintracht Ahaus verlassen. Das steht jetzt schon fest und trifft die Blau-Schwarzen definitiv sehr. Denn Bösel war auch in dieser Saison bis hierhin bester Torjäger der Dinkelstädter und der Kreisliga A1. Ihm gelangen – wie übrigens auch Marc Hötzel von SuS Stadtlohn 2 und Markus Krüchting vom VfB Alstätte – bisher 13 Treffer in 15 Spielen. Laurent Cannoletta hat das Zeug, in seine Fußstapfen zu treten. Acht erzielte Tore sind der Beleg. Und dann ist da ja noch Youngster Moritz Terbeck, der immerhin auch schon fünf Mal jubeln durfte.

Hier hat Gronau – wenn man so will – einen Schritt nach vorne gemacht. Denn im letzten Jahr noch forderte Orhan Boga: „Wir dürfen uns nicht nur auf Marcel und seine Treffer verlassen, sondern müssen im Kollektiv in der Offensive torgeiler und variabler auftreten.“ Das ist gelungen. Zwei Akteure, die seltener im Rampenlicht stehen, bestachen bei Fortuna durch Konstanz: Marco Köppe und Pascal Gassner verpassten nicht eine der 18 Gronauer Begegnungen. Torben Rattelsdorfer und Neuzuzgang Thorsten Höing stehen mit je 16 Einsätzen für Routine und Erfahrung, sollen den Nachwuchs entsprechend an die Hand nehmen. Ganz lassen konnte es auch Orhan Boga nicht. Zwölf Mal stand der Spielertrainer auf dem Feld, teilweise aufgrund einer schwierigen Personallage notgedrungen.

WN-Prognose

Die Saison 2017/18 schloss Fortuna Gronau als Sechster mit 48 Punkten ab. Diese beiden Werte gilt es zu toppen. Das ist das erklärte Ziel. Also bleiben zwölf Matches Zeit für 21 von 36 möglichen Zähler. Eine ambitionierte Ausgangslage, die Fortuna Gronau schaffen kann – wie der „Goldene Oktober“ anno 2018 bewiesen hat. Es wird aber sehr schwer, denn in den ersten fünf Partien warten mit Ellewick, dem FC Vreden und Spitzenreiter Alstätte gleich die Top 3. Das bedeutet auch: Die Blau-Schwarzen müssen auswärts konstanter auftreten, denn in Ammeloe, beim SV Heek und in Südlohn müssen Punkte her. Sonst wird es nichts mit den 49 Punkten. Im Gegenteil: Die Gefahr eines Fehlstarts ins neue Kalenderjahr ist präsent. Tendenziell knackt Fortuna die im Vorjahr gesteckte 48-Punkte-Marke eher nicht.