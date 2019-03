Die Mannschaft von Trainer Bernd Meyer setzte sich 4:3 beim Tabellenfünften 1. FC Oldenburg-Ahaus durch und führt nun vier Punkte vor der zweiten Mannschaft des VfB Alstätte. In Lauerstellung liegt aber auch noch RW Nienborg mit einem Spiel weniger.

Letztlich hing der Erfolg nicht ganz so am seidenen Faden, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Der FCE führte schon 3:1, später 4:2, ehe die Hausherren in vorletzter Minute das 4:3 markierten. Die drei Punkte ließen sich die Eperaner aber nicht mehr nehmen. Ben van Almsick (30., 39.), Frederic Herking (41.) und Amandip Singh (56.) hatten für die Blau-Weißen getroffen.