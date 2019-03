Fortuna Gronau: Das reicht nicht für die Landesliga

Das Nachholspiel beim bisherigen Schlusslicht BSV Brochterbeck verloren die Schützlinge von Trainerin Britta Röwer auch in der Deutlichkeit verdient mit 0:4 (0:2). Die Gastgeberinnen reichten damit die rote Laterne an Grün-Weiß Nottuln weiter.

Mit dem Vorteil von zwei noch auszutragenden Nachholspielen war Fortuna in den zweiten Saisonabschnitt gestartet. Die vermeintlich leichtere Aufgabe wurde nicht gelöst. Das Spiel beim Tabellensechsten Concordia Flaesheim ist noch nicht terminiert. Aber allein durch die Niederlage in Brochterbeck hat sich die Ausgangslage für den Klassenneuling deutlich verschlechtert.

Und schlecht war auch das, was die Gronauerinnen besonders in der ersten Halbzeit zeigten. So spielt kein Aufsteiger, so spielt ein Absteiger. „Das war nichts. Kein gutes Zweikampfverhalten, kein vernünftiges Passspiel, keine Laufbereitschaft. Kein Torschuss“, erklärte Röwer frank und frei. Da gab es nichts zu beschönigen, das genügte Landesliga-Ansprüchen in keiner Weise.

Hat man noch den Jubel beim Aufstieg und die Vorfreude auf die Landesliga vor Augen, kann man so eine Leistung nicht verstehen. Wo waren Begeisterung und Freude am Fußball? Warum brachte nur Brochterbeck die Leidenschaft auf den Platz, die es braucht, um sich aus dem Abstiegssumpf zu befreien.

Den Gastgeberinnen war das aber nur recht. Mit neuem Schwung und Veränderungen im Trainerstab will der BSV Brochterbeck unbedingt die Klasse halten. Das war zu spüren. Der frühe Treffer von Franziska Wienke spielte dem BSV natürlich in die Karten. Das war beste Medizin für eine Mannschaft, die in der Hinrunde wenig zu bestellen hatte. Übrigens auch in Gronau, Fortuna gewann das Hinspiel noch 3:1.

Um so erschreckender die Vorstellung der Gronauerinnen am Freitagabend unter Flutlicht. Als Nadja Bischof in der 33. Min. das 2:0 erzielte, ahnte Röwer wohl schon, in welche Richtung der Zug fahren sollte. Dabei hatte die Gronauer Trainerin angekündigt, selbst in der Offensive Akzente setzen zu wollen. Doch die BSV-Keeperin bekam nichts zu tun, höchstens kalte Finger.

Die Ansprache in der Halbzeit verfehlte für ein paar Momente ihre Wirkung nicht. „Zumindest zu Beginn der zweiten Halbzeit stimmte der Einsatz“, suchte Röwer geradezu nach einem positiven Aspekt. Aber natürlich war das zu wenig.

Jedoch hätte die Partie eventuell noch einmal einen anderen Verlauf genommen, wenn der Treffer von Nina Post gezählt hätte. Aber der Schiedsrichter war anderer Meinung, erkannte auf Abseits. Das wäre sonst das 2:1, ein Hoffnungsschimmer gewesen. Vielleicht, möglicherweise, eventuell – das Tor hätte den Gronauerinnen in jedem Fall gut getan.

Dafür war nur wenig später auf der anderen Seite erneut Bischof zur Stelle. Das war das 3:0 (62. Min.), das war die Entscheidung. Und damit es daran keine Zweifel gab, legte Bischof nur zwei Minuten später auch gleich das 4:0 nach, ihr dritter Treffer. Wer war denn für diese Spielerin zuständig?

Zumindest blieb es beim 0:4, wurde das Torverhältnis nicht ganz ruiniert. Aber Fortuna muss sich etwas einfallen lassen, sonst bleibt es diesmal bei einem einjährigen Gastspiel in der Landesliga. Denn auch wenn der Kader am Freitagabend sehr knapp war, auf dem Platz standen schon elf gestandene, erfahrene Spielerinnen.

Britta Röwer teilt diese Einschätzung. „Unterm Strich hat man mit dieser Leistung nichts in der Landesliga zu suchen, und Fortuna spielt nächstes Jahr wieder in der Bezirksliga.“ Deutlicher geht es nicht.