Es fehlte mit Kapitän Felix Huke nicht nur einer der Leistungsträger, die Wasserballer des SV Gronau konnten die Reise zudem nur mit insgesamt acht Feldspielern und einem Torwart antreten, sodass kaum Wechselmöglichkeiten vorhanden waren.

Mit seinem körperbetonten Spiel bestimmte der SC Coesfeld dann auch von Beginn an die Auseinandersetzung. Beim Stand von 5:1 für die Gastgeber war das Spiel so bereits bis zur ersten Viertelpause fast entschieden. Trainerin Iris Meyer war dennoch mit dem Spiel ihrer Mannschaft keineswegs unzufrieden. „Eigentlich haben die Jungs vieles richtig gemacht. Wie so oft waren es im Grunde einige Kleinigkeiten in einzelnen Spielphasen, die uns gefehlt haben und uns ein besseres Ergebnis gekostet haben“, kommentierte sie.

Das zweite Viertel konnte ihr Team mit einem 2:2 ausgeglichen gestalten. 5:3 hieß es im dritten Viertel für die Gastgeber, das Schlussviertel endete 1:1, sodass der SC Coesfeld schließlich mit einem 13:7 die Tabellenführung verteidigte. Für den SVG trafen vier Mal Marcus Hagemann sowie Lennart Huke, Ingmar Keibel und Daniel Voß.

Ein Sonderlob gab es von der Trainerin für Marcus Hagemann und Torhüter Dennis Niehoff. „Fast durchgehend in der Centerrolle hat Marcus enorm viel geleistet. Und Dennis hat einige Male ganz hervorragend gehalten“, unterstrich sie.

Allerdings hofft sie, dass nach drei Niederlagen in Folge und jetzt 8:8-Punkten beim Gastspiel in Bocholt in zwei Wochen ein weiteres Abrutschen in der Tabelle verhindert werden kann.