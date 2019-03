Fast ein halbes Jahrhundert am Ball

Schwarz und Weiß, das ist ihre große Leidenschaft – schon seit 48 Jahren. Seit 1971 hält sie der Spielgemeinschaft Gronau die Treue. Dies war sowohl für den Nikolausverein Gronau (2017) als auch den Stadtsportverband (2018) Grund genug, sie für ihre ehrenamtliche Tätigkeit mit einer Urkunde und einer Plakette auszuzeichnen.

Wer der SG Gronau in den 70er Jahren einen Besuch abstattete, traf auf die gebürtige Gronauerin allerdings in einem anderen Umfeld. Ihre sportliche Karriere startete die damals 17-Jährige nämlich nicht in der Fußball-Abteilung, sondern in der von Elmar Hoff gegründeten Handball-Abteilung der SG. An der Seite von Ute Diek, Petra Dornbusch, Sandra Geveler, Agnes Kayser, Doris Künnen, Elli Langner, Karin Leferink, Gaby Möllerbernd, Angelika Niehues, Astrid Rings, Steffi Tissen und Trainer Hans Overhage war sie auf Rechtsaußen oder als Kreisläuferin erfolgreich, während ihre Schwester Doris Visschedyk bei Vorwärts Gronau spielte.

„Das führte zu Hause mitunter zu Diskussionen”, erinnert sich Heidi Klanke . Unvergesslich bleiben ihr zudem die Auswärtsspiele, die die SG-Damen im eigenen Vereinsfahrzeug absolvieren konnten. „Wir waren eine tolle Truppe und hatten eine schöne Zeit, die ich bis 1986 als Spielerin und bis 2003 als Trainerin sowie Betreuerin verschiedener Jugend- und Senioren-Teams genossen habe. So vertraten wir den Verein auch mehrfach beim Gronauer Karnevalsumzug. Alleine schon das Nähen der maßgeschneiderten Kuh-, Teufel-, Pinguin oder Clown-Kostüme bereitete uns einen Riesenspaß. Unsere Fußgruppe war immer einen Hingucker wert”, schwärmt sie. Noch heute treffen sich die früheren Aktiven regelmäßig in der Gaststätte Nienhaus zum Kegeln und Klönen.

In der Brückenklause, dem damaligen Vereinsheim der SG Gronau, lernte Heidi Klanke 1972 ihren Ehemann Heinz kennen, der als Betreuer der 1. Senioren-Mannschaft agierte. „Wenn er am Wochenende unterwegs war, fuhr ich natürlich mit und unterstützte ihn über etliche Jahre”, so die heute 64-Jährige.

Ihre größte Schwäche bescherte ihr daher zahlreiche Ämter bei den Schwarz-Weißen, in denen ihre Stärken sehr gut zur Geltung kamen. „Ich konnte auf der einen Seite schon immer schlecht nein sagen, habe auf der anderen Seite immer ein Faible für Zahlen und Organisieren und packe gerne mit an, wo Hilfe benötigt wird.“

So war sie in den 90-ern als Hauptkassiererin (1994 – 2000) ehrenamtlich im Einsatz, betreute nach dem Tod ihres Mannes die Reserve (2004 – 2006) und arbeitet seit 2006 wieder beim Vorstand im Finanzmanagement, als Frauenbeauftragte sowie als Protokollführerin mit. Und zweite, stellvertretende Vorsitzende des Vereins war sie von 2012 bis 2016 auch noch.

„Die Spielgemeinschaft hat fast ein halbes Jahrhundert meines Lebens bestimmt. Sie ist für mich Hobby und Familie zugleich. Im Laufe der Jahrzehnte hat die SG viel für die Jugend im Stadtwesten in puncto Integration getan, angefangen von Sommercamps und Jugendfahrten bis hin zum Kulturprojekt `Viele Kulturen, ein Verein`. Ein Leben ohne den Verein könnte ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen“, gesteht Heidi Klanke, die bis zu den Sommerferien 2018 noch als Lehrerin für Deutsch, Mathematik und Textilgestaltung an der Sophie-Scholl-Schule beschäftigt war.

Neben der SG Gronau widmet sie sich in ihrer Freizeit aber auch ihrer eigenen Fitness. „Ich gehe regelmäßig Schwimmen, mache Wassergymnastik und Reha-Sport. Darüber hinaus lese ich viel und reise gerne in den sonnigen Süden. Wohin ist eigentlich egal, Hauptsache es ist warm”, so Klanke, die die fast dreimonatigen Winter- und Sommerpausen so zum Teil hervorragend überbrücken kann. Doch diese Pause ist jetzt wieder vorbei.