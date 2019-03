Vorwärts Epe 2 Vierter der Heimtabelle

Also winkt Epe eine Rückrunde, die nicht vom Abstiegskampf geprägt sein wird. Die Grün-Weißen werden sich sogar ärgern, nicht auf einem einstelligen Tabellenplatz überwintert zu haben. Das wäre möglich gewesen. Dennoch gilt festzuhalten, dass die Mannschaft vom Wolbertshof sportlich den nächsten Schritt nach vorne gemacht hat.

Zahlenspiele

Mit 24 Punkten eröffnet die zweite Mannschaft von Vorwärts Epe das Kalenderjahr 2019 als Tabellenelfter. Das Team von Spielertrainer Ahmet Durmaz gewann sieben der bisherigen 19 Spiele, holte drei Remis und musste sich neun Mal geschlagen geben.

Zum Vergleich: Beim Jahreswechsel 2017/18 überwinterten die Grün-Weißen mit 15 Punkten aus 16 Partien. Damals bedeuteten 38 Gegentore auch den zweitschlechtesten Defensivwert der A-Liga. Heute mit drei Partien mehr auf dem Buckel hat Epe 39 Gegentreffer kassiert. Das ist kein bedeutender Fortschritt, weil nur der FC Ottenstein (46) und Eintracht Stadtlohn (50) schwächer in der Abwehr abschneiden.

Dafür liegt die Mannschaft vom Wolbertshof mit 31 erzielten Toren immerhin im Mittelfeld. Ganz klares Plus für die Durmaz-Elf war bisher die Bilanz auf eigenem Platz. In der Heimtabelle rangiert Vorwärts auf Platz vier, könnte bei bislang einem Heimspiel weniger als Ellewick und Ammeloe sogar noch Zweiter werden. Epes Reserve gewann fünf ihrer neun Matches am Wolbertshof, kassiert dabei auch nur 13 Gegentore. Das kann sich definitiv sehen lassen.

Serientäter

Vorwärts Epe 2 startete mit zwei Heimsiegen in die Saison 2018/19, die sich mit zwei Niederlagen in den Gastspielen abwechselten. Und auch im weiteren Verlauf dieser Spielzeit ließen sich zunächst wenig Tendenzen feststellen. Denn zwar gelang beim SV Heek Anfang September endlich der erste Auswärtserfolg (1:0), dafür kassierten die Mannen von Ahmet Durmaz aber auch prompt anschließend ihre erste Heimniederlage mit 1:2 gegen den SC Südlohn.

Die schwächste Phase erlebte das Team vom Wolbertshof dann ab Ende Oktober. Alles begann mit einem deutlichen 1:5 bei SuS Stadtlohn 2. Es war das erste von sechs Spielen ohne einen Dreier. Ganz im Gegenteil: Nur beim 3:3 gegen den FC Oeding gelang den Grün-Weißen überhaupt noch ein Punkt. Wie formschwach Epes Vorwärts-Reserve seinerzeit war, belegt auch das 0:2 im Derby gegen SG Gronau. Für den Aufsteiger bedeutete dies den bisher einzigen Saisonsieg. Niedergeschlagen stellte Coach Durmaz damals fest: „Uns haben die zündenden Ideen gefehlt. Die SG war vor allem in der ersten Halbzeit viel galliger.“

Beendet wurde die Negativserie erst im letzten Match 2018. Da gelang den Grün-Weißen ein 3:2 gegen den FC Vreden. Außerdem fällt auf, dass die Vorwärtsler schon drei Mal in der Fremde mit 1:5 verloren haben. Der höchste Saisonsieg war bis dato ein 5:0 gegen den SV Heek am zweiten Spieltag.

Personalfragen

Bester Knipser für Vorwärts Epe 2 war bisher Jannis Damm. Ihm gelangen acht der 31 Eper Tore. Patrick Leuders kommt auf sechs Treffer. Hendrik Huesmann durfte drei Mal jubeln. „Dieses Trio zählt sicher zu unseren wichtigsten Spielern“, bestätigt Ahmet Durmaz. „Aber wir sollten unseren ehemaligen Goalgetter Patrick Huesmann nicht vergessen. Er wurde ins zentrale Mittelfeld beordert, ist dort natürlich nicht mehr so torgefährlich, dafür spielt Patrick eine herausragende Saison und stellt sich voll in den Dienst der Mannschaft.“

Den größten Sprung attestiert der Vorwärts-Coach derweil den bisherigen A-Junioren Tobias Hellkuhl in der Abwehr und Lennart Stichling als Sechser oder bisweilen auch als Achter. „Es ist ja unsere Aufgabe in der zweiten Mannschaft, den Nachwuchs zu fördern. Beide haben den Sprung zum Stammspieler geschafft“, so Durmaz.

Säulen der Mannschaft sind aufgrund ihrer Erfahrung Keeper Patrick Porsch, Kapitän Dominik Buß sowie Mario Frieler. Ob derweil Robin Duesmann nach seinem zweiten Kreuzbandriss noch mal wieder angreift, ist fraglich. „Sein Ausfall tut uns besonders weh“, bedauert Durmaz das Verletzungspech Duesmanns.

WN-Prognose

Mit nur 30 Punkten und acht Siegen wurde Vorwärts Epe 2 am Ende der Saison 2017/18 Vorletzter. Beide Werte wird Grün-Weiß relativ zügig toppen können, vielleicht sogar noch im März. Denn bereits jetzt hat die Mannschaft vom Wolbertshof 24 Zähler und sieben Siege auf dem Konto. Mit dem Abstiegskampf kommt Epe auch nicht mehr in Berührung. Die A-Liga ist sehr ausgeglichen. Zwischen Platz sieben und zwölf sitzt alles drin. Wenn die Vorwärts-Reserve sich keine längere Schwächephase leistet sowie am Wolbertshof weiterhin dominant auftritt, reicht es sogar zu einem einstelligen Tabellenplatz. Und der wäre dann für Trainer Ahmet Durmaz, der den Wolbertshof verlassen wird, ein schönes Abschiedsgeschenk.