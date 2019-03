Das Zuschauen fällt Jonas Stienemann schwer

Den Erfolg im Prestige-Duell gegen den TV Vreden wollte nach dem Abpfiff nämlich niemand so richtig feiern, denn der bis dahin stark aufspielende und dreifache Torschütze Jonas Stienemann hatte sich in der 48. Minute, ohne Fremdeinwirkung, schwer am linken Knie verletzt. Für die Mannschaft um Trainer Adam Fischer ein herber Verlust, der bis heute kompensiert werden muss. WN-Mitarbeiterin Nadine Eckrath sprach mit dem jungen Handballer, dem die Rolle als Zuschauer sichtlich schwer fällt.

Jonas, Du hast Dich über die 2. Mannschaft durch hartes Training und solide Leistungen in die 1. Mannschaft gekämpft und bist dort zu einem wichtigen Spieler herangewachsen. Den Gronauer Handballfans ist Dein Tor im Aufstiegsspiel gegen Warendorf sicher noch präsent, als Du den Ball zum 25:24 in das gegnerische Netz gehämmert und die Halle 1 an der Laubstiege zum Kochen gebracht hast. Wie schwer fällt es Dir momentan neben dem Spielfeld Platz zu nehmen?

Jonas Stienemann: Das Zuschauen fällt mir extrem schwer, es kribbelt mir in den Fingern, wenn ich die Jungs spielen sehe. Dann will ich einfach nur wieder auf die Platte. Hinzu kommt, dass ich nach meinen zwei aufeinanderfolgenden Kreuzbandrissen immer hart gekämpft, mich endlich in die 1. Mannschaft gespielt und mit ihr sogar den Aufstieg geschafft habe. Das Spiel gegen Warendorf und der Aufstieg in die Landesliga waren der Wahnsinn. Auch habe ich immer besser in die laufende Saison gefunden. Dann wirft eine erneute Verletzung alles über den Haufen. Das ist bitter.

Hast Du im Spiel gegen den TV Vreden, indem Du Dir die Verletzung zugezogen hast, gleich gemerkt, dass die Verletzung nicht nur eine Bagatelle ist?

Stienemann: Als ich auf mein Knie gesehen habe, habe ich gleich gewusst, dass die Saison für mich gelaufen ist. Auch wenn ich bis zur endgültigen Diagnose innerhalb der Mannschaft noch Witze gemacht habe, mich die Jungs versucht haben aufzumuntern, war mir klar, dass die Verletzung schwerwiegend ist. Sowas merkt man irgendwie.

Stichpunkt „Aufmunterung“: Wie wichtig war die Mannschaft nach diesem Rückschlag für Dich?

Stienemann: Sehr wichtig. Es war und ist ein gutes Gefühl soviel Unterstützung zu erfahren, sei es durch Besuche oder dadurch, dass die Jungs mich in der Zeit, in der ich nicht mobil war, zu den Spielen abgeholt und gefahren haben. Ich fahre weiterhin zu jedem Spiel mit und unterstütze die Mannschaft natürlich von der Bank oder Tribüne aus.

Wie sieht es momentan aus, wirst Du wieder ins Training einsteigen und ist absehbar wann?

Stienemann: Vor September wird das nichts werden. Wenn überhaupt. Dann starte ich auch erstmal mit Muskelaufbau und Lauftraining. Spielen werde ich aufgrund der jetzigen und der letzten beiden Kreuzbandverletzungen wohl nicht mehr, so hart das auch ist.

► Sein nächstes Heimspiel bestreitet Landesligist Vorwärts Gronau am Samstag um 17.30 Uhr in der Halle I an der Gasstraße. Zu Gast ist der Tabellenvierte und frühere Verbandsligist TV Verl, der zuletzt den 1. HC Ibbenbüren mit 38: 23 bezwang. Das Hinspiel entschied Verl mit 29:18 für sich. Vier seiner sechs Saisonniederlagen kassierte Verl auswärts. Vorwärts möchte die fünfte hinzufügen, ist aber Außenseiter. (sh)