ASC Schöppingen fährt Achterbahn

Mal kassierten die Vechtestädter überraschende Niederlagen gegen Kellerkinder wie Vorwärts Lette (1:3) oder GW Nottuln (2:3). Dann wiederum überraschte die Mannschaft von Rafael Figueiredo und zeigte ein ganz anderes Gesicht. Wie bei den Siegen gegen das Spitzenduo Westfalia Osterwick (2:1) oder SuS Olfen (3:0). Die Gründe? Kaum ein anderer A-Ligist hatte mit einem derart ausgeprägten Verletzungspech zu kämpfen wie die Grün-Weißen. Von daher kann sich die Zwischenbilanz immer noch sehen lassen.

Zahlenspiele

Allen Widrigkeiten zum Trotz überwinterte der ASC Schöppingen dennoch auf Rang vier, liegt mit 33 Zählern nur einen Punkt hinter dem Dritten SW Holtwick. Der Rückstand auf Spitzenreiter Westfalia Osterwick (46) beträgt indes schon 13 Punkte. Das ist natürlich etwas anderes als vor einem Jahr, als die Vechtestädter – damals noch in der Kreisliga A1 – die Tabelle nach 16 Partien angeführt hatten. Damals fing Spielvereinigung Vreden 2 den ASC trotz zwischenzeitlich neun Zählern Rückstand noch ab.

Rafael Figueiredo erinnert sich daran genau und sagte nach dem letzten Match 2018 und einem 3:0 bei Eintracht Coesfeld 2 mit Blick auf die Tabelle: „Warten wir doch einfach mal, was 2019 noch passiert.“

Heimstark jedenfalls sind die Schöppinger geblieben. Sechs Siege und zwei Remis sammelten sie in ihren zehn Partien im Vechtestadion. Dazu kommt in der Heimbilanz die zweitbeste Offensive (31 Tore) und die zweitbeste Defensive (neun Gegentore).

Derweil besteht vor allem auswärts noch dringend Nachholbedarf. Denn vier Siegen stehen in der Fremde auch vier Pleiten gegenüber. Hinzu gesellt sich ein Unentschieden. Die Tordifferenz ist mit 20:23 sogar negativ. Dafür stellt Schöppingen jedoch in der Gesamttabelle mit 51 erzielten Toren auch den besten Angriff der Klasse.

Serientäter

Mit den ersten drei Spielen ohne Niederlage, dafür aber mit satten 13 Treffern, startete Schöppingen stark in die Saison 2018/19. Doch dann setzte es auf Anhieb auch drei Niederlagen. Unter anderem beim 0:7 bei Fortuna Seppenrade die bis dato höchste Pleite für den ASC in der aktuellen Spielzeit. „Zuletzt haben wir unsere Ausfälle immer noch gemeinschaftlich kompensiert. Das war heute überhaupt nicht der Fall“, suchte Figueiredo damals nach Erklärungen und kam auch zu folgender Erkenntnis: „Vielleicht muss ich die so deutliche Niederlage ein Stück weit auf meine Kappe nehmen, weil ich die Startelf hätte deutlich defensiver aufstellen sollen.“

Doch wie antworteten die Grün-Weißen? Atemberaubend! Erst fegten sie TSG Dülmen 2 mit 9:0 vom Feld, dann ließen die Vechtestädter ein 4:0 in Hausdülmen folgen. So recht wollte aber dennoch kein Lauf gelingen. Das 1:1 gegen Brukteria Rorup, eine Mannschaft aus dem unteren Drittel, bedeutete den nächsten Rückschritt. Doch immerhin: Nach dem 1:3 beim Vorletzten Vorwärts Lette berappelte sich Schöppingen wieder und raufte sich bis zum Jahresausklang zusammen. Fünf Spiele in Serie wurden nicht mehr verloren, 13 von 15 möglichen Punkten eingeheimst.

An der Vechte hätten sie nichts dagegen, wenn es nun im Heimspiel gegen Fortuna Seppenrade so weiter ginge. Denn gerade da ist ja noch eine große Rechnung offen.

Personalfragen

Ganze 26 Spieler wurden in der bisherigen Saison 2018/19 schon eingesetzt, was bereits viel über das Verletzungspech der Schöppinger sagt. Der einzige Akteur, der bei allen 19 Partien mit am Ball war, heißt Julius Schmitz. Spielertrainer Rafael Figueiredo bringt es direkt dahinter auf immerhin auch noch 18 Einsätze. Kapitän Nils Kröger verpasste dann bereits mit 15 absolvierten Partien vier Matches.

Im Torjäger-Ranking gibt es indes kein Vertun. Ohne die Treffer von Figueiredo wären die Vechtestädter definitiv aufgeschmissen. Der Coach jubelte bis jetzt schon stolze 26 Mal und hat seine Marke aus dem Vorjahr (21 Tore) längst klar übertroffen. Damit liefert sich Rafael Figueiredo ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Torjäger-Kanone mit SG Coesfelds Lucas Jacobs, der ebenfalls schon 26 Mal einnetzte. Julian Muddemann (Rorup) und Niklas Mählmann (Olfen) kommen dahinter auf gerade einmal die Hälfte dieser Ausbeute, auf je 13 Tore. Beim ASC folgen als beste Schützen Nils Kröger (6) und Julius Schmitz (5). Sieben weitere Spieler trugen sich ebenfalls in die Liste ein mit drei oder weniger Toren.

WN-Prognose

Eines darf nicht passieren: Rafael Figueiredo sollte als Top-Torjäger vom Verletzungspech verschont bleiben. Und beim ASC Schöppingen allgemein kann es bis zum Sommer ja auch kaum noch schlimmer kommen. Wie gut das Team trotzdem damit umgehen kann, hat es bewiesen. Deswegen werden die Vechtestädter Platz vier auch mindestens verteidigen, Rang drei ist ebenso möglich. Um allerdings den Großangriff auf zumindest den Zweiten SuS Olfen und die Vizemeisterschaft zu starten, braucht es schon etwas mehr. Insbesondere auswärts müssten sich die Grün-Weißen dann steigern. Zuzutrauen ist ihnen das durchaus – dann müsste der ASC nur dafür sorgen, die negativen Überraschungen zwischendurch abzustellen.

► Mehr Motivation geht kaum. Das 0:7 im Hinspiel hat der ASC nicht vergessen. Am Sonntag tritt Fortuna Seppenrade, als punktgleicher Fünfter der Tabellennachbar des ASC, im Vechtestadion an. „Wir wollen gut in den zweiten Saisonabschnitt starten und erzielen hoffentlich zu Hause ein positives Ergebnis“, erklärt Spielertrainer Rafael Figueiredo. Von Bestbesetzung ist er jedoch wieder weit entfernt. Keeper Jens Kortüm und Offensivmann Pascal Korthues fehlen, dazu die Langzeitverletzten Thomas Oellerich (ist aber wieder im Lauftraining) und Gerrit Schulze-König. Aus Studiengründen steht Jens Lindhaus nicht zur Verfügung.