Derby am Alstätter Bahnhof

Kreis Borken -

Spieltag Nummer 20 steht in der A-Liga an. Im Blickpunkt: der VfB Alstätte, der das immer „heiße“ Derby gegen den Nachbarn Union Wessum vor der Brust hat. Und Schlusslicht SG Gronau, das in Ottenstein darum kämpft, Anschluss zu halten.