„Das Spiel gegen Adler Weseke hat uns vor Augen geführt, dass deutlich mehr Ballbesitz und beste Torchancen alleine nicht ausreichen, um Spiele zu gewinnen“, erklärt Trainer Dirk Bültbrun nach dem 0:1 gegen Weseke und vor der Partie in Buldern. „Wir müssen am Sonntag mit mehr Zielstrebigkeit und Konsequenz unsere Torchancen ausnutzen.“

Luca Buß, Jo Wilkes, Umut Berke, Nick Walter und Marc Fontein fehlen.

Der FC Epe hat mit dem Sieg in Lippramsdorf seine Negativserie beendet. Gerade rechtzeitig, denn jetzt geht es gegen den Spitzenreiter, geht es gegen Rot-Weiß Deuten. Dem sitzt der Verfolger aus Coesfeld im Nacken, Deuten hat also in den Bülten absolut nichts zu verschenken.

Spielertrainer Markus Banken hofft, dass sein Team sich auch als Außenseiter nach besten Kräften wehrt und das Selbstbewusstsein hat, sich dem Titelkandidaten Nummer eins mutig in den Weg zu stellen.

Personelle Infos gab der Verein nicht bekannt.

Übrigens: Vor zwei Wochen hatte Vorwärts auch die vermeintlich leichtere Aufgabe zu lösen. Doch die Grün-Weißen unterlagen Weseke, der FCE gewann hingegen in Lippramsdorf.