Zu viele einfache Fehler

Die Blau-Weißen fanden am Samstagabend nicht zu ihrer Bestform. Dennoch erzielten sie ein deutlich besseres Resultat als im Hinspiel in Ostwestfalen. Das hatte die Mannschaft von Trainer Adam Fischer haushoch verloren (18:29).

Durchgang eins in der Halle an der Laubstiege verlief nach dem Gronauer Führungstor durch einen verwandelten Strafwurf von Chris Walter ausgeglichen. Das belegen die Zahlen. 14:14 hieß es beim Seitenwechsel.

Als Verl nach einigen Unkonzentriertheiten die Führung auf 10:7 (13. Min.) ausgebaut hatte, reagierte Fischer mit einem Team-Timeout. Es gab einiges kurz anzusprechen. Vorwärts hörte zu, glich aus, ging sogar 13:11 (21. Min.) in Führung.

Dieser Vorsprung hätte noch ausgebaut werden können. Aber es lief nicht alles zusammen bei den Gastgebern. Unüberlegte Abschlüsse, ungenaue Anspiele, der erste Durchgang ließ die Fans manches Mal mit ihrer Mannschaft hadern. Verl glich zum 14:14 aus.

Vorwärts Gronau unterliegt dem TV Verl 25:28 1/60 In der Handball-Landesliga kassierte Aufsteiger Vorwärts Gronau gegen den Tabellenvierten TV Verl eine 25:28 (14:14)-Heimniederlage. Foto: Angelika Hoof

„Wir waren bis hierhin in der Abwehr oft zu passiv, Absprachen und die Zuordnungen stimmten nicht“, erklärte Gronaus Coach. „Wir haben uns zu viele leichte Fehler erlaubt, auch zwei, drei Mal versucht, zu schön zu spielen.“

Eng blieb es auch danach. Vorwärts lag zunächst meistens in Führung, Verl blieb immer dran. 21:21 hieß es nach 45 Minuten. Adam Fischer war nun eher mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden, die sich aber weiterhin einige Fehler erlaubte. Gegen einen starken Gegner wie Verl rächt sich so etwas. Ausgerechnet in dieser kritischen Phase zogen zudem die Schiedsrichter mit einigen umstrittenen Entscheidungen den Ärger der Gronauer auf sich. Die Gäste zogen wieder in Führung (24:22; 49. Min.).

Das Gronauer Publikum reagierte fantastisch, die Unterstützung von den Rängen war erstklassig. Aber die Mannschaft war am Samstag nicht in der Lage, diese Anfeuerung für sich zu nutzen. Die Fehlerquote insgesamt war zu hoch, um gegen den früheren Verbandsligisten zu punkten. Und es machte sich auch bemerkbar, dass etliche Spieler fehlten. Das war nicht zu kompensieren.

Die Spannung blieb zwar bis kurz vor dem Abpfiff, die Punkte aber gingen verloren.

„Die Niederlage ist ärgerlich“, bekannte Adam Fischer. „Aber die Einstellung stimmte.“

Vorwärts Gronau : Klaas, Hockenbrink, M. Schmidt 4, Visschedyk 1, Jan Stienemann 7, Kabasi, Boeing, Ibing (2), L. Schmidt 4, Hofstedde 1, Walter 5, Nagelmann 1.