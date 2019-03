Vorwärts erinnert sich an 2017

Epe -

Was war das für ein buchstäblich stürmisches Spiel in Buldern. 3:1 lag der Abstiegskandidat und Vorletzte der Bezirksliga schon vorne. Ein 3:2 hielten die Adler auch noch zehn Minuten vor dem Schlusspfiff. Doch dann drehte Vorwärts Epe noch einmal so richtig auf – und verließ nach einer packenden Schlussphase das Feld als 5:4-Gewinner. Irre!