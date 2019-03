Es war zu befürchten, dass es für die Hausherren nicht reichen würde. Das ließ allein die Saisonstatistik vermuten. Die lässt zwar nicht jedes Ergebnis vorhersagen, trifft aber doch häufig zu. Immerhin traf der FCE , der sich in dieser Spielzeit nicht gerade durch eine sattelfeste Deckung auszeichnet, auf den zweithungrigsten Angriff der Liga, der alleine in den beiden letzten Punktspielen in Dülmen und gegen Wüllen zehn Mal traf.

Doch Deuten musste einen langen Anlauf nehmen, ehe die drei Punkte im Koffer waren. „Wir haben einen Bus vor unser Tor gestellt“, erklärte Epes Spielertrainer Markus Banken. Er ließ seine Mannschaft sehr tief, aber auch sehr kompakt stehen. Mit einer Fünfer-Kette machten die Blau-Weißen den Roten das Leben schwer.

„Unser Ziel war es, so lange wie möglich die Null zu halten. Denn dass es nach einem Gegentreffer noch schwieriger für uns werden würde, war uns klar“, erklärte Banken.

Und tatsächlich: Anders als im Hinspiel (0:3), als die Mannschaft von Spielertrainer Markus Banken zwei frühe Gegentore verkraften musste und nach zehn Minuten 0:2 zurücklag, hielten die Blau-Weißen die Begegnung am Sonntag bei widrigen Bedingungen zunächst offen. Deuten kam nicht dazu, seine Qualitäten auszuspielen und verzeichnete in den ersten 45 Minuten keine zwingende Torgelegenheit. Banken freute sich: „Die Mannschaft hat die taktischen Vorgaben sehr gut umgesetzt und Deuten Schwierigkeiten bereitet.“ Selbst versuchten die Hausherren mit gezielten Nadelstichen für etwas Entlastung zu sorgen. Philipp Hörst riskierte einen Distanzschuss, Julian Reus hatte eine Möglichkeit. Aber insgesamt wurde den Zuschauern nicht warm ums Herz, es gab im ersten Durchgang kaum aufregende Szenen.

Nach dem Seitenwechsel hatte der FC Epe sogar den Führungstreffer auf dem Fuß. Hatte Hörst aus seiner Freistoßmöglichkeit (55.) nichts gemacht, musste sich Deutens Keeper Kai Habdorf beim Schuss von Niklas Wissing (58.) schon lang machen, um einen Treffer zu verhindern. Schade, denn drei Minuten später mussten die Hausherren das 0:1 durch Jonas Goeke hinnehmen. Aus einer unübersichtlichen Situation heraus zielte Goeke flach und direkt neben den Pfosten.

Jetzt war der Bus abgefahren. Bankens Befürchtungen bewahrheiteten sich. Deuten bekam noch mehr Spielanteile, suchte und fand die Lücken, um durch Noetzel (72.) und Wilkes (86.) die Entscheidung zu erzwingen.