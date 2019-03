Da konnte es ihn auch nicht milder stimmen, dass Nicolas Werink die Grün-Weißen per Doppelschlag zwischenzeitlich sogar 2:1 in Front geschossen hatte (27./36.). Denn bereits dem 0:1 per Strafstoß ging ein unnötiges Dribbling von Florian Heying voraus.

„In der Pause haben wir klar angesprochen, diese Überheblichkeit abzustellen. Leider hat das nicht gefruchtet“, so Zopirli .

Zwei Strafstöße, zumindest einer fragwürdig

Ein Fehlpass von Andreas Fontein, der ebenfalls einen rabenschwarzen Tag erwischte, leitete den Ausgleich – wiederum durch einen Strafstoß – ein. Und kurz vor Toreschluss lud Leon Kernebeck mit einem individuellen Fehler Gemen ein weiteres Mal zum Kontern ein. Auch dieser Angriff saß.

Das Spiel war verloren. Verdientermaßen, auch wenn mindestens der zweite Elfer gegen Vorwärts doch sehr fragwürdig war.