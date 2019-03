Dadurch verpasste es die Mannschaft von Trainer Johannes Braun auch, sich etwas mehr von den bedrohlichen Plätzen abzusetzen. Zumal auch das Schlusslicht SC Nordwalde beim 23:21 gegen Westfalia Kinderhaus 2 doppelt punktete.

„Von Anpfiff an hatten wir dem Druck der motivierten Gäste nichts entgegenzusetzen“, stellte Coach Braun hinterher enttäuscht und richtig fest. „Wenigstens in den ersten Minuten standen wir in der Defensive noch ordentlich.“ Die Folge: Vorwärts Gronau führte zunächst mit 3:1, ehe das Unheil seinen Lauf nahm.

Wettringen darf schalten und walten

„Dann haben wir Wettringen nur noch frei gewähren lassen. In der Abwehr haben wir uns einfach wegsperren oder überlaufen lassen“, vermisste Johannes Braun nun die Gegenwehr seiner Schützlinge. So war es wenig verwunderlich, dass der Bezirksliga-Vorletzte mit einem klaren 15:10-Vorsprung in die Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel reichte die Gronauer Leistung nicht, um noch einmal eine Aufholjagd zu starten. Stattdessen warnt Braun jetzt vehement: „Heute war das zu wenig. Wir müssen uns gewaltig steigern, wenn wir nächste Woche für den Klassenerhalt punkten wollen.“