„Nun müssen wir mit solch einer Vorstellung auch mal gegen schwächere Teams aufwarten“, so Meyer , der den Kampf um den Klassenerhalt längst noch nicht aufgegeben hat: „Zum Beispiel und am besten direkt nächstes Wochenende gegen den Zehnten 1. FC Gievenbeck .“

In Amelsbüren jedenfalls hielt Epe gut mit, gestattete dem Favoriten im ersten Abschnitt wenig. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitestgehend. Bis eine Unachtsamkeit zum 0:1 führte und Keeperin Finnja Damm machtlos war (34.).

Epe lässt sich nicht beirren

Vorwärts ließ sich nicht beirren, spielte geduldig und energisch weiter – und belohnte sich dann endlich durch den Ausgleich von Nora Hassenpflug nach einem Pfostenschuss durch Wiebke Wigger (51.). Auch auf die erneute DJK-Führung per Freistoß hatte Epe prompt durch einen Kopfball von Lisa Huwe die passende Antwort parat (57./60.).

Am Ende setzte sich dann allerdings doch die Klasse von Amelsbüren durch. Binnen von nur fünf Minuten entschieden die Gastgeberinnen die Partie in der Schlussviertelstunde. Trotzdem trat die Elf vom Wolbertshof erhobenen Hauptes die Heimreise an und scheint bereit für die nächste Aufgabe im Kampf um den Klassenerhalt.