Der heißt in der Landesliga weiterhin SSV Rhade. Und eigentlich hatten sich die SSV-Fußballerinnen wohl schon selbst mit diesem 0:0 an der Laubstiege bei Fortuna Gronau abgefunden. Ein unnötiges Foulspiel jedoch bescherte den Gästen kurz vor dem Abpfiff einen Freistoß. Das Leder segelte in den Fünfmeterraum, dort wurde es unübersichtlich – und auf einmal zappelte die Kugel doch im Netz (86.).

Fortuna ist zwei Mal dicht dran

Besonders bitter: Fortunas Fußballerinnen hatte kurz danach tatsächlich noch die Chance zum Ausgleich auf dem Fuß. Aber Melanie Rolletschek schob den Ball an der Keeperin und am leeren Kasten vorbei (88.). Kurz vor dem Gegentor kam Beatriz Goncalves Aranjo im Strafraum zu Fall. Gronau forderte Elfer, der Referee fand es nicht zwingend genug.

„Der Sieg für Rhade geht zwar in Ordnung“, meinte Röwer hinterher. „Doch natürlich hätten wir den Bonuspunkt im Abstiegskampf gerne mitgenommen.“