Denn Urgestein, Platzwart und Fortuna-Original Berni Ströing blickt auf nicht weniger als 70 stolze Jahre Vereinszugehörigkeit zurück. Kein Wunder, dass er somit den größten, tosenden Applaus der Versammlung bei den Ehrungen einheimste.

Zuvor waren Maike Scholten und Andreas Thesing für ihre Verdienste stellvertretend für die vielen Ehrenamtlichen im Verein ausgezeichnet worden. Danach folgten gleich elf weitere Ehrungen. Auf 25 Jahre Mitgliedschaft können Steven Wobbe, Marc Blümel, Kolia Schwietering, Markus Busen und Stephan Bussmann zurückblicken. Ganze 40 Jahre haben Thomas Wennemer, Mirco Weigmann, Jürgen Dechering, Ingo Meyer und Alfons Thesing dem Verein die Treue gehalten.

„Das zeichnet Fortuna Gronau aus“

In seinem Jahresbericht lobte Sebastian Janning die Entwicklung, die Fortuna Gronau gemacht habe: „Die vielen Aktionen und Veranstaltungen, die wir mittlerweile anbieten, zeichnen uns eben aus.“ Da all dies auch kostet, einigten sich die über 100 Anwesenden auf der Jahreshauptversammlung auf eine leichte Beitragserhöhung. Die Bereiche Finanzen, Geschäftsbüro, die Bewirtschaftung vom Vereinsheim sowie die Marketingabteilung hob Janning in seinem Bericht besonders hervor. Strukturell sieht er den Verein damit in seiner Weiterentwicklung für die Zukunft gut aufgestellt, sowohl organisatorisch wie auch sportlich.

Zumal auf der JHV noch eine weitere Neuigkeit vermeldet wurde: Denn ab dem 1. September kann bei Fortuna Gronau auch ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert werden. Interessenten können sich im Geschäftsbüro ab sofort melden.