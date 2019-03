FC-Urgestein Lünterbusch beerbt Heming

Wenige Augenblicke zuvor hatte Heming nämlich die Versammlung wissen lassen, dass er künftig etwas kürzer treten werde und sein Amt als erster Vorsitzender daher zur Verfügung stelle. Für das angestoßene Projekt der Errichtung einer neuen Sportanlage für den FC Epe und den TV Westfalia Epe wird Heming aber als Mitglied einem entsprechenden Projektteam erhalten bleiben.

Die Versammlung dankte dem scheidenden Vorsitzenden für sein langjähriges Engagement mit einem langen Applaus, nachdem Hölscher die vergangenen 16 Jahre unter Hemings Vorsitz zusammengefasst hatte. Ältestenratsvorsitzender Josef Brefeld beantragte im Anschluss, Bernd Heming zum Ehrenvorsitzenden des FC Epe zu benennen. Die Mitglieder stimmten diesem Antrag einstimmig und ohne Enthaltung zu.

Norbert Lünterbusch einstimmig gewählt

Als Nachfolger für das Amt des ersten Vorsitzenden stellte sich FC-Urgestein Norbert Lünterbusch zur Wahl, der bereits viele Jahre im Vorstand tätig und zu seiner aktiven Zeit lange für die erste Mannschaft des FC Epe aufgelaufen ist. Die Versammlung wählte Lünterbusch einstimmig und ohne Enthaltung zum neuen FC-Vorsitzenden.

Auch die Wahlen von Manfred Leuders (Leiter Spielbetriebe), Josef Brefeld (Ehrenamtsbeauftragter), Daniel Alfert (Öffentlichkeitsarbeit), Sven Terglane (Leiter Seniorenfußball), Reinhard Sundermann, Michael Baumann, Niklas Baumann, Sebastian Schnieders, Christian Hollekamp, Heinz Leuders, Willi Bösing (alle Beisitzer), Alexander Lanfer, Sascha Bajorath und Kilian Voß (alle Kassenprüfer) sowie die Bestätigungen von Olaf Kottig (Leiter Jugendfußball), Josef Brefeld (Ältestenratsvorsitzender) und Ludger Schröder (Altherrenpräsident) wurden einstimmig beschlossen.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung gab es darüber hinaus zahlreiche Ehrungen. Eine Ehrenurkunde für 50-jährige Vereinstreue erhielten Bernhard Böcker, Gerd Füchtmann und Willi Bösing. Die silberne Vereinsnadel erhielten Martin Hogelucht und Philipp Sprakel. Die goldene Vereinsnadel ging an Thomas Bayning, Michael Rensing, Ralf Uesbeck und Hermann Vortkamp.

Neue Sportanlage: Stand der Dinge

Zum Schluss der Veranstaltung informierte Bernd Heming die Mitglieder über die jüngsten Planungen zur Verlegung der Sportanlage des FC Epe. Da der südliche Trainingsplatz nur noch bis zum Jahre 2021 zur Verfügung stehe und die vorhandenen Kapazitäten dann nicht mehr ausreichend sind, um den Trainings- und Spielbetrieb aufrecht zu erhalten, hat der FC Epe gemeinsam mit dem TV Epe ein Konzept erstellt, um in unmittelbarer Nachbarschaft des Bültensportplatzes eine neue Sportanlage zu errichten. In den zuständigen politischen Gremien wurden die Planungen bereits vorgestellt. Nun laufen erste erforderliche Untersuchungen an.

Keine Veränderung gab es in den letzten 70 Jahren allerdings beim Vereinslokal des FC Epe. Darauf wies Vereinswirt Achim Meyer hin – und bedankte sich für die 70-jährige Treue mit Freigetränken und einem Imbiss.